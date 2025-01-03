Город Хошимин принял 750 000 посетителей во время новогодних каникул

Из них число ночных посетителей составило около 135 000, а заполняемость гостиничных номеров - 83%, в то время как иностранных туристов - 41 215. Доходы от туризма в этот период составили более 2 триллионов донгов (78,5 миллионов долларов США).

Такие результаты были достигнуты благодаря усилиям местных властей по диверсификации туристических продуктов: более 100 продуктов и туров было запущено туристическими компаниями в городе Тхудык и 21 районе.

Местные отели также представили ряд рекламных пакетов, ваучеров, подарков, скидок и снижения стоимости номеров. В то же время множество рекламных программ было предложено в крупных торговых центрах города.

По словам директора муниципального департамента туризма Нгуен Тхи Ань Хоа, одним из впечатляющих моментов празднования Нового 2025 года является серия мероприятий по продвижению туристического имиджа в международном аэропорту Таншоннят, с приветственным сообщением на 27 языках и QR-кодом для доступа к городской туристической информационной системе.

В 2025 году город планирует привлечь 8,5 миллионов международных туристов и 45 миллионов внутренних посетителей, а также получить 260 триллионов донгов (10,2 миллиарда долларов США) дохода от туризма.