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Город Хошимин прилагает усилия по развитию медицинского туризма
В путеводителе по медицинскому туризму посетители могут найти подробную информацию о больницах, предоставляющих услуги медицинского туризма, а также о соответствующих туристических компаниях, отелях и поставщиках услуг. Этот путеводитель появился в результате координации усилий муниципальных департаментов туризма и здравоохранения по развитию медицинского туризма.
Кроме того, два департамента разработали критерии, которым должны следовать медицинские учреждения-участники, запустили специализированный веб-сайт и изучили опыт медицинского туризма в Таиланде и Камбодже.
Многие предприятия также стремятся развивать продукты медицинского туризма.
Чан Куанг Зуй, директор АО "Chim Canh Cut Travel Service", рассказал, что одним из продуктов его компании является тур, в рамках которого путешественники получают стоматологическую помощь, пробуют полезные блюда и знакомятся с такими объектами, как Одонто-стоматологическая больница города Хошимин и Сайгонский оперный театр.
В то же время компания SacoTravel предлагает такие услуги, как медицинское обследование в больнице Университета медицины и фармации города Хошимин, больнице Чорэй и Институте сердца города Хошимин, а также эстетическое лечение зубов.
Заинтересованные в медицинском туризме, некоторые районы города также сотрудничают с туристическими фирмами для разработки соответствующих туров. Например, в районе 10 в 2023 году были запущены "Улица здоровья" и некоторые продукты медицинского туризма.
Председатель Народного комитета района 10 Нгуен Тхи Тху Хыонг сказала, что запуск "Улицы здоровья" и продуктов медицинского туризма создаст условия для предприятий, чтобы рекламировать эти продукты и соединять их с традиционными, тем самым разнообразя туристические продукты в районе.
Буй Тхи Нгок Хьеу, заместитель директора муниципального департамента туризма, признала, что, несмотря на определенные достижения, остаются и недостатки, такие как нехватка кадров, владеющих иностранными медицинскими языками, непрофессиональный маркетинг продуктов медицинского туризма и отсутствие международной сертификации здоровья, что не позволяет иностранным пациентам использовать международную страховку.
Еще одна проблема, которая волнует многие туристические фирмы, - перегруженность государственных больниц. По их словам, в некоторых углубленных областях только государственные больницы располагают современным оборудованием и квалифицированными медицинскими работниками для проведения консультаций и лечения, но нынешняя перегруженность сказывается на качестве услуг медицинского туризма.
Нгуен Минь Мань, директор по коммуникациям и маркетингу TST Tourist, сказал, что медицинский туризм во Вьетнаме, в том числе в городе Хошимин, все еще находится на начальной стадии, несмотря на значительный потенциал. Туристические компании все еще работают над определением своих продуктов и целевых групп клиентов.
Он отметил, что мероприятия по продвижению имеют большое значение для медицинского туризма. Каждая больница должна разработать свои типичные продукты, которые будут сочетаться с туризмом, и представить их иностранным посетителям.
TST Tourist будет уделять больше внимания медицинскому туризму, так как все больше путешественников из Австралии и Европы проявляют интерес к медицинским услугам, когда приезжают в город Хошимин, продолжил Нгуен Минь Мань.
Нгуен Ван Винь Чау, заместитель директора городского департамента здравоохранения, сказал, что для развития медицинского туризма необходимо выявить и использовать сильные стороны сектора здравоохранения.
По словам чиновника, местный сектор здравоохранения добился значительных успехов в лечении бесплодия, высокотехнологичном скрининге рака, общем обследовании, традиционной медицине, стоматологии, функциональной реабилитации, косметической хирургии и т. д., которые могут стать продуктами медицинского туризма для внутренних и международных путешественников.
Туристические власти должны наладить связь с поставщиками услуг медицинского туризма, гостиницами и курортами, чтобы создать экосистему, способную предоставлять качественные услуги. Также необходимо создать коммутатор, который будет помогать посетителям в решении вопросов, связанных с медицинским обслуживанием и другими вопросами.
В долгосрочной перспективе городу необходимо разработать генеральный план развития медицинского туризма до 2030 года с перспективой до 2045 года, продолжить стандартизацию существующих моделей туризма, поощрять соответствующие стороны к разработке моделей туризма на основе их сильных сторон и использовать возможности частных медицинских учреждений, добавил Нгуен Ван Винь Чау