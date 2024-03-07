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Город Хошимин привлек 176,71 млн долларов США в зоны экспортной переработки и промышленные парки
Между тем, муниципальные власти одобрили два новых отечественных проекта и добавление капитала к еще одному с общим капиталом 22,42 млрд донгов (0,97 млн долларов США).
По словам директора HEPZA Хыа Куок Хунга, помимо привлечения инвестиций, ведомство также активизирует деятельность по охране окружающей среды и управлению строительными заказами.
По словам Хыа Куок Хунга, он продолжает реализовывать проект, определяющий направления развития зон экспортной переработки и промышленных парков в городе Хошимин на период 2023-2030 гг. с перспективой до 2045 г.
HEPZA также ускорила административные реформы по приему и обработке документов, чтобы улучшить индекс реформы государственного управления (PAR), тем самым способствуя производству и развитию бизнеса, добавил он.