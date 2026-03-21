Город Хошимин представил новую версию Технологической биржи

Делегаты принимают участие в церемонии запуска новой версии Технологической биржи города Хошимина. (Фото: ВИА)

Это важная веха в процессе совершенствования промежуточной инфраструктуры рынка науки и технологий города. Новая версия представляет собой комплексный переход от модели информационного соединения к модели управляемой онлайн-торговли технологиями с мониторингом и оценкой реальной эффективности, основанной на трёх инновационных опорах: новые технологические продукты для сделок, новая технологическая платформа и новая модель функционирования.





Согласно этому, технологические данные на платформе организованы по четырём уровням: объекты интеллектуальной собственности (патенты, полезные решения), результаты исследований (проекты, прототипы), технологии и технические ноу-хау, машины, оборудование и производственные линии. Такая структура позволяет предприятиям легко определять и выбирать решения, соответствующие их потребностям и возможностям освоения технологий.



