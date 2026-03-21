НОВОСТИ
Город Хошимин представил новую версию Технологической биржи
Это важная веха в процессе совершенствования промежуточной инфраструктуры рынка науки и технологий города. Новая версия представляет собой комплексный переход от модели информационного соединения к модели управляемой онлайн-торговли технологиями с мониторингом и оценкой реальной эффективности, основанной на трёх инновационных опорах: новые технологические продукты для сделок, новая технологическая платформа и новая модель функционирования.
Система управляет технологическими досье на протяжении всего жизненного цикла сделки, от размещения, установления контактов и переговоров до подписания контрактов и посттрансферного сопровождения; при этом интегрируются ключевые данные, такие как уровень технологической готовности (TRL), статус интеллектуальной собственности и другие показатели. Кроме того, система дашбордов в реальном времени обеспечивает прозрачное отображение ключевых показателей, включая количество размещённых досье, число заявок на внедрение, успешные соединения, подписанные контракты, общий объём сделок и их распределение по стратегическим технологическим направлениям. Это служит как основой для оценки эффективности работы биржи, так и практической базой для выработки политики.