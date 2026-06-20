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Город Хошимин планирует бесплатный проезд на автобусах для жителей с 1 июля
Реализация политики разделена на два этапа. Для субсидируемых маршрутов первый этап (с июля по сентябрь 2026 года) предусматривает полное покрытие стоимости проезда по системе фиксированной выручки за рейс, при этом поездки будут полностью бесплатными и без обязательной идентификации пассажиров. Это направлено на максимальное удобство и стимулирование использования общественного транспорта.
Второй этап (с октября по декабрь 2026 года) предусматривает компенсацию стоимости проезда по фактическому количеству пассажиров, с обязательной идентификацией через карты или QR-коды в рамках безналичной системы оплаты, установленной в автобусах.
Аналогичный подход будет применяться и к несубсидируемым маршрутам. На первом этапе будет действовать система оплаты рейсов по тарифу общественного транспорта, при этом поездки остаются бесплатными без обязательной идентификации. На втором этапе компенсация будет производиться на основе фактического числа пассажиров через систему электронных билетов.
В настоящее время в Хошимине функционирует 180 автобусных маршрутов, включая 158 внутригородских и 22 межрегиональных маршрута, соединяющих Тэйнинь, Донгтхап и Донгнай. Среди внутригородских маршрутов 135 обслуживают ежедневные поездки населения, а 23 имеют особый характер — туристические, экскурсионные и маршруты, связанные с аэропортом.
Политика бесплатного проезда не распространяется на межрегиональные маршруты, туристические автобусы с открытым верхом и специальные маршруты, связывающие центр города и туристические зоны с аэропортом.
В настоящее время стоимость проезда на субсидируемых автобусах составляет от 5 000 до 7 000 донгов за поездку, а для школьников и студентов — около 3 000 донгов. В последние годы доля использования автобусов остаётся низкой: в 2025 году она составила около 1,6% при целевом показателе 7,23%. Несмотря на временный рост пассажиропотока во время предыдущих периодов бесплатного проезда, после завершения программ он снова снижался.