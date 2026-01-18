Город Хошимин переориентирует продукцию OCOP на качество и устойчивое развитие после семи лет реализации



К концу 2025 года город с гордостью насчитывал более 1000 продуктов, сертифицированных OCOP, в том числе более 790 трехзвездочных и 220 четырехзвездочных товаров, произведенных почти 430 участвующими организациями, что создало прочную основу для дальнейшего расширения в ближайшие годы.

В крупных местных сетях супермаркетов покупатели всё чаще обращают внимание на маркировку OCOP, информацию о происхождении и прослеживаемости продукции, сроки годности и сертификаты безопасности пищевых продуктов при выборе товаров.

Заместитель начальника отдела управления торговлей Департамента промышленности и торговли города Чан Ньы Куинь отметила, что сохраняется значительный потенциал для расширения присутствия продукции OCOP в ключевых сетях распределения, таких как Saigon Co-op, Satra и других современных розничных сетях. Департамент намерен выступить в роли связующего звена, направляя производителей к повышению технического уровня, совершенствованию упаковки и безупречному оформлению документа

ции, а также сотрудничая в проведении мероприятий по продвижению торговли как на внутреннем, так и на международном рынках.

Заместитель председателя Народного комитета города Буй Минь Тхань заявил, что город проведёт всестороннюю оценку потенциала, потребностей и условий деятельности каждого производителя. На основе этих оценок компетентные органы определят конкретные ограничения и окажут адресную, своевременную поддержку. Помощь будет адаптирована к реальным потребностям, содействуя повышению качества продукции, совершенствованию производственных процессов и росту добавленной стоимости и конкурентоспособности на рынке.

Консервированное кокосовое молоко вьетнамской компании пользуется популярностью в Бельгии. (Фото: ВИА)

В перспективе власти намерены усилить постсертификационный контроль продукции OCOP, увеличить частоту проверок качества и увязать сохранение звёздных рейтингов с регулярными оценками и обратной связью потребительского рынка. Субъекты, не обеспечивающие соблюдение стандартов или нарушающие обязательства в области безопасности пищевых продуктов и прослеживаемости, могут столкнуться с понижением рейтинга либо отзывом сертификатов с целью защиты репутации бренда OCOP и интересов потребителей.

Город также работает над стандартизацией цифровой системы прослеживаемости путём внедрения единого QR-кода для продукции OCOP, что позволит легко получить информацию о происхождении сырья, процессе производства, а также о сертификатах и результатах проверок. Это обновление не только усиливает государственный контроль, но и предоставляет потребителям инструменты для самостоятельной проверки, способствуя укреплению доверия.

Что касается рыночной стратегии, Буй Минь Тхань подчеркнул необходимость сосредоточиться на высокопотенциальных категориях OCOP, подходящих для массового проникновения на рынок, а не распылять ресурсы. Приоритет будет отдан поддержке четырехзвездочных продуктов в их стремлении к пятизвездочной сертификации посредством технологических усовершенствований, стандартизации процессов, улучшения упаковки и соблюдения строгих требований современных розничных и экспортных каналов.

Кроме того, город поощряет производителей OCOP к более активной интеграции в отраслевые цепочки создания стоимости, а также к созданию тщательно продуманных подарочных коллекций и комплектных предложений, пронизанных местными легендами, наследием и самобытным духом. Тем самым повышается коммерческая ценность, и каждому покупателю предлагается почувствовать не только качество продукции, но и стоящие за ней душу, ответственность и уникальный характер, выходящие далеко за рамки обыденного и превращающие её в по-настоящему незабываемое впечатление.