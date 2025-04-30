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Город Хошимин: От трудностей к стремлению к высотам
«Тогда в Сайгоне всё было в беспорядке: голод, безработица, преступность… повсюду. Некоторые семьи не имели вообще ничего, чтобы есть. Солдаты были вынуждены вскрывать склады с рисом, оставленные противником, чтобы спасти людей от голода», вспоминает он.
По его словам, город мобилизовал 10 000 молодых людей для помощи в восстановлении производства в районах. Секретарь Во Ван Киет поручил всей системе оказывать поддержку Городскому комитету (ЦК) Коммунистического союза молодежи (КСМ) им. Хо Ши Мина . Даже если не было транспорта - армия всё равно должна была его обеспечить. Благодаря решимости и единодушности руководства и народа, город преодолел сложнейший период, что заложило фундамент для дальнейшего развития.
По мнению доцента, доктора наук Фан Суан Бьена, заместителя председателя Вьетнамского общества исторических наук, Хошимин занимает особо важное место в процессе развития страны. После воссоединения в 1975 году город столкнулся с огромными трудностями: высокая инфляция, экономический застой, трудная жизнь населения, многие были вынуждены покинуть город.
«Тем не менее, благодаря мудрому руководству партии и властей, Хошимин сосредоточился на стабилизации жизни населения, восстановлении экономики, что помогло городу пройти через трудности, сохранить политическую и социальную стабильность и заложить основу для экономического роста», добавил Фан Суан Бьен.
В 2005 году городу было присвоено звание «Город-герой», что вновь подтвердило его особую роль в деле строительства и защиты Отечества. Войдя в новый этап развития, Хошимин продолжает развивать революционные традиции, дух инициативности и инноваций, сохраняя свою роль движущей силы всей страны.
Город активно продвигает цифровую трансформацию, развивает «зелёную экономику», создаёт новые двигатели роста для быстрого и устойчивого развития. Особое внимание уделяется повышению качества кадров, улучшению инвестиционной среды, реформе модели роста с учётом глобальных тенденций.
Доктор Чан Зу Лич, долгое время тесно связанный с Хошимином и высоко оценивающий его новаторскую роль в институциональных и экономических преобразованиях, отметил, что именно Хошимин первым начал устранять узкие места в институциональной сфере, решился на смелые идеи и действия. Именно эти эксперименты в городе стали предпосылкой для многих национальных политик обновления. Город также стал первым, кто внедрил механизм регулируемой рыночной экономики. Эти эксперименты стали образцом для подражания для всей страны.
«Сегодня Хошимин обеспечивает более 20% ВВП страны и выступает с целым рядом институциональных реформ, от административной реформы до привлечения ПИИ и апробации особых механизмов. Город стал не только экономическим локомотивом, источником новых идей для развития», подчеркнул Чан Зу Лич.
По его словам, Хошимин сейчас стоит перед «золотой возможностью»: к 2025 году город должен достичь двузначных темпов роста и стать глобальным мегаполисом. В этом контексте осуществляется двойная трансформация - цифровая и «зелёная». Именно эти резкие преображения уже привлекают в город множество соотечественников из-за рубежа, желающих инвестировать и внести вклад в развитие родины.