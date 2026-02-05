Город Хошимин освобождает от оплаты проезда в автобусах по пятницам при оплате через электронные кошельки

Пассажиры будут полностью освобождены от оплаты проезда в автобусах по пятницам в течение 2026 года при безналичной оплате через электронные кошельки (Фото: ВИА) Пассажиры будут полностью освобождены от оплаты проезда в автобусах по пятницам в течение 2026 года при безналичной оплате через электронные кошельки. Фото: ВИА



В целях стимулирования безналичных платежей в сфере общественного транспорта Центр управления общественным транспортом совместно с поставщиками электронных кошельков VNPT Money, Viettel Money, ShopeePay и ZaloPay запускает серию льготных программ для пассажиров автобусов в течение 2026 года.

В частности, программа «Безналичная пятница — проезд в автобусе за 0 донгов» действует каждую пятницу с февраля по декабрь 2026 года. Пассажиры, оплачивающие проезд в автобусе электронными кошельками, участвующими в программе, освобождаются от 100% стоимости билета, максимум до 4 поездок на одного человека в день. В программе участвуют электронные кошельки: VNPT Money, Viettel Money, ShopeePay и ZaloPay.

Кроме того, Центр управления общественным транспортом продолжит реализацию политики полного освобождения от оплаты проезда в автобусах в крупные государственные праздники, такие как 30 апреля и 1 мая, День независимости 2 сентября, Новый год по григорианскому календарю, а также в другие важные политические и общественные события 2026 года.

По словам представителей Центра управления общественным транспортом, посредством данных программ учреждение стремится донести послание о том, что автобус — это не просто средство передвижения, а шаг за шагом становится разумным, экологически чистым и удобным выбором для жителей города. Это способствует формированию привычки цифровых платежей, повышению качества обслуживания и наглядно отражает современную трансформацию системы общественного транспорта города.