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Город Хошимин, новостной канал CNN работают над продвижением туризма
На состоявшемся 7 сентября приеме директора по развитию бизнеса CNN в Юго-Восточной Азии Эрин Уильямс, Зыонг Ань Дык высоко оценил двустороннее сотрудничество в области популяризации туризма в городе через различные медиаплатформы CNN.
Он отметил, что у них есть еще много областей, в которых они могли бы работать вместе для создания ценных медиапродуктов, приносящих взаимную выгоду, и предложил им работать над коммуникационными кампаниями по привлечению иностранных инвестиций, особенно в приоритетные области, представляя качественные продукты и фермерскую продукцию международным потребителям.
Высоко оценив экономические перспективы города, Эрин Уильямс сказала, что значительную часть клиентов в экосистеме CNN составляют бизнесмены и инвесторы, и CNN всегда внимательно относится к предпочтениям и инвестиционным пожеланиям своих клиентов.
CNN имеет большой опыт работы с населенными пунктами и странами мира в этой области и готов содействовать установлению связей между городом и потенциальными международными инвесторами.
Выразив готовность развивать сотрудничество в областях, представляющих интерес для города, она сказала, что канал CNN готов сотрудничать с городом Хошимином в проведении кампаний по продвижению туризма, ориентированных на туристов высокого класса с длительным пребыванием и более высокими расходами, а также в реализации коммуникационных планов по популяризации достоинств культуры и народа города Хошимина и Вьетнама среди аудитории в других странах через медиа-каналы CNN.