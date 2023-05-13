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Город Хошимин и Куба продвигают сотрудничество в области развития сельского хозяйства
Консенсус был достигнут заместителем председателя муниципального народного комитета Зыонг Ань Дыком и заместителем министра сельского хозяйства Кубы Мори Хечаварриа Бермхудесом на их встрече в Хошимине 12 мая.
Дык сказал, что Куба обладает большим потенциалом для развития сельского хозяйства, и у Вьетнама и Кубы остаются огромные возможности для расширения сотрудничества, особенно в производстве риса и кофе.
Хошимин готов сотрудничать с Кубой и поддерживать передачу ей передовых технологий сельскохозяйственного производства, сказал он, добавив, что, обладая сильными сторонами в области пищевой промышленности, упаковки, экспорта-импорта и высокотехнологичного сельскохозяйственного производства, город надеется, что конкретные совместные проекты будут способствовать обеспечению продовольственной безопасности Кубы.
Бермхудес, в свою очередь, сказал, что вьетнамский проект по выращиванию риса на Кубе сейчас находится на пятой фазе с положительными результатами, особенно с точки зрения сортов сельскохозяйственных культур. Кроме того, проект по выращиванию кофе на Кубе с использованием вьетнамских семян робусты привел к десятикратному увеличению урожайности по сравнению с предыдущими сортами на Кубе.
По его словам, Куба хочет продолжать сотрудничать с вьетнамскими предприятиями, включая Хошимин, в этих областях, чтобы помочь карибской стране достичь своей цели в области продовольственной безопасности.
Заместитель министра сказал, что Куба призывает к инвестициям в животноводство и построению цепочек поставок между разведением животных и переработкой мяса, что является сильной стороной Вьетнама, поэтому Куба верит в потенциал сотрудничества в этой области с вьетнамскими предприятиями, в том числе в Хошимине.
По его словам, Куба рассчитывает создать наилучшие условия для того, чтобы вьетнамские компании могли инвестировать в латиноамериканскую страну и получать прибыль на основе взаимовыгодных договоренностей.
В тот же день Бермхудес принял участие и выступил с речью на форуме по содействию торговле и инвестициям между Хошимином и Кубой. Форум предоставил возможность представителям бизнеса с обеих сторон наладить контакты друг с другом, узнать об условиях ведения бизнеса и обсудить возможности сотрудничества.