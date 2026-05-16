Город Хошимин и Европейский союз располагают значительным потенциалом для сотрудничества в целях устойчивого развития

Приверженность и видение устойчивого развития Европейского союза (ЕС), в сочетании с динамичным, открытым и инновационным духом, а также стремлением Города Хошимина к мощному развитию, создадут успешные проекты экономического сотрудничества, имеющие огромное значение для прогресса общества.
  Нгуен Лок Ха (справа), Постоянный заместитель председателя Народного комитета Города Хошимина, поздравляет Посла Жюльена Геррье (слева), Главу Представительства Европейского союза (ЕС) во Вьетнаме. Фото: ВИА  
Об этом заявил Нгуен Лок Ха, Постоянный заместитель председателя Народного комитета Города Хошимина, на церемонии празднования Дня Европы (EUROPE DAY 2026), организованной Представительством Европейского союза (ЕС) во Вьетнаме вечером 15 мая в Городе Хошимине по случаю 36-й годовщины установления дипломатических отношений между ЕС и Вьетнамом (1990–2026).

По словам Нгуен Лок Ха, празднование Дня Европы также является возможностью почтить дух мира, единства, сотрудничества и развития, укрепить уверенность в том, что, несмотря на различия в истории, языке и культуре, государства и народы могут сосуществовать под одной крышей, совместно строя процветающее, гуманное и устойчивое сообщество.

Нгуен Лок Ха отметил, что с момента установления отношений в 1990 году отношения между Вьетнамом и ЕС непрерывно укреплялись и стали одним из наиболее динамичных и глубоких партнёрств ЕС со страной АСЕАН. В 2026 году была открыта новая глава во вьетнамо-европейских отношениях благодаря повышению уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнёрства в рамках официального визита во Вьетнам Председателя Европейского совета в январе текущего года.

Руководитель Народного комитета города подчеркнул, что на фоне успешного развития двусторонних отношений между Вьетнамом и ЕС Город Хошимин гордится тем, что является одним из ведущих регионов в развитии дружественных, партнёрских и доверительных отношений с ЕС и его государствами-членами.

Более 2.700 действующих инвестиционных проектов предприятий ЕС, современные технологические линии и передовые модели управления внесли и продолжают вносить важный вклад в процесс развития города.

Нгуен Лок Ха подтвердил, что Город Хошимин после объединения с провинциями Биньзыонг и Бариа–Вунгтау открывает широкие возможности для сотрудничества с партнёрами из ЕС в таких стратегических сферах, как торговля и инвестиции, сотрудничество в целях развития, наука и технологии, инновации, зелёная логистика, создание Международного финансового центра, борьба с изменением климата, образование и подготовка кадров, культура и искусство, а также народная дипломатия.

Выступая на мероприятии, Посол Жюльен Геррье, Глава Представительства Европейского союза (ЕС) во Вьетнаме, подчеркнул, что на протяжении многих десятилетий ЕС и Вьетнам выстраивали глубокое и ориентированное на будущее партнёрство, а экономические связи между сторонами продолжают активно развиваться.

2026 год ознаменован важными событиями в отношениях между ЕС и Вьетнамом, поскольку стороны повысили уровень отношений до всеобъемлющего стратегического партнёрства во время визита в Ханой Председателя Европейского совета Антониу Кошты в январе 2026 года.

Посол Жюльен Геррье отметил, что мировая ситуация последних лет показывает: прочные международные партнёрства становятся необходимыми как никогда прежде, поскольку ни одна страна не способна самостоятельно решать проблемы изменения климата, обеспечения устойчивости цепочек поставок или защиты мира и безопасности.

ЕС формирует прочные, справедливые и устойчивые партнёрства на будущее — от Латинской Америки и Индо-Тихоокеанского региона до Африки и особенно АСЕАН, где Вьетнам является ведущей страной региона по количеству соглашений, заключённых с ЕС.

По словам Посла Жюльена Геррье, ЕС является последовательным и надёжным партнёром, предоставляющим капитал и технологии для поддержки экономических амбиций Вьетнама в различных сферах, таких как безопасные коммуникации, энергетическая инфраструктура, транспорт, критически важные материалы, полупроводники и искусственный интеллект. Кроме того, около одного миллиона лиц вьетнамского происхождения проживают в динамичных и многообразных сообществах во всех 27 государствах-членах ЕС, способствуя созданию мостов между обществами и будущим ЕС и Вьетнама.

ВИА/ИЖВ

Усовершенствование особых институциональных механизмов и создание новых драйверов для быстрого и устойчивого развития города Хошимин

Утром 15 мая в Ханое Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам провёл заседание Политбюро ЦК КПВ, на котором были рассмотрены итоги трёх лет реализации Резолюции № 31-NQ/TW Политбюро о направлениях и задачах развития города Хошимин до 2030 года с перспективой до 2045 года.
