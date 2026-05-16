Город Хошимин и Европейский союз располагают значительным потенциалом для сотрудничества в целях устойчивого развития
По словам Нгуен Лок Ха, празднование Дня Европы также является возможностью почтить дух мира, единства, сотрудничества и развития, укрепить уверенность в том, что, несмотря на различия в истории, языке и культуре, государства и народы могут сосуществовать под одной крышей, совместно строя процветающее, гуманное и устойчивое сообщество.
Нгуен Лок Ха отметил, что с момента установления отношений в 1990 году отношения между Вьетнамом и ЕС непрерывно укреплялись и стали одним из наиболее динамичных и глубоких партнёрств ЕС со страной АСЕАН. В 2026 году была открыта новая глава во вьетнамо-европейских отношениях благодаря повышению уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнёрства в рамках официального визита во Вьетнам Председателя Европейского совета в январе текущего года.
Руководитель Народного комитета города подчеркнул, что на фоне успешного развития двусторонних отношений между Вьетнамом и ЕС Город Хошимин гордится тем, что является одним из ведущих регионов в развитии дружественных, партнёрских и доверительных отношений с ЕС и его государствами-членами.
Более 2.700 действующих инвестиционных проектов предприятий ЕС, современные технологические линии и передовые модели управления внесли и продолжают вносить важный вклад в процесс развития города.
Нгуен Лок Ха подтвердил, что Город Хошимин после объединения с провинциями Биньзыонг и Бариа–Вунгтау открывает широкие возможности для сотрудничества с партнёрами из ЕС в таких стратегических сферах, как торговля и инвестиции, сотрудничество в целях развития, наука и технологии, инновации, зелёная логистика, создание Международного финансового центра, борьба с изменением климата, образование и подготовка кадров, культура и искусство, а также народная дипломатия.
Выступая на мероприятии, Посол Жюльен Геррье, Глава Представительства Европейского союза (ЕС) во Вьетнаме, подчеркнул, что на протяжении многих десятилетий ЕС и Вьетнам выстраивали глубокое и ориентированное на будущее партнёрство, а экономические связи между сторонами продолжают активно развиваться.
2026 год ознаменован важными событиями в отношениях между ЕС и Вьетнамом, поскольку стороны повысили уровень отношений до всеобъемлющего стратегического партнёрства во время визита в Ханой Председателя Европейского совета Антониу Кошты в январе 2026 года.
Посол Жюльен Геррье отметил, что мировая ситуация последних лет показывает: прочные международные партнёрства становятся необходимыми как никогда прежде, поскольку ни одна страна не способна самостоятельно решать проблемы изменения климата, обеспечения устойчивости цепочек поставок или защиты мира и безопасности.
ЕС формирует прочные, справедливые и устойчивые партнёрства на будущее — от Латинской Америки и Индо-Тихоокеанского региона до Африки и особенно АСЕАН, где Вьетнам является ведущей страной региона по количеству соглашений, заключённых с ЕС.
По словам Посла Жюльена Геррье, ЕС является последовательным и надёжным партнёром, предоставляющим капитал и технологии для поддержки экономических амбиций Вьетнама в различных сферах, таких как безопасные коммуникации, энергетическая инфраструктура, транспорт, критически важные материалы, полупроводники и искусственный интеллект. Кроме того, около одного миллиона лиц вьетнамского происхождения проживают в динамичных и многообразных сообществах во всех 27 государствах-членах ЕС, способствуя созданию мостов между обществами и будущим ЕС и Вьетнама.