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Город Хошимин ищет мотивацию для развития цифровой экономики
Лам Динь Тханг, директор муниципального департамента информации и коммуникаций, сказал, что резолюция Политбюро 31/2022 поставила перед городом задачу стать ведущим центром, который приведет страну к цифровой экономике к 2030 году.
Город активно реализует меры по продвижению цифровой экономики. Он также интегрировал решения в целевые показатели развития цифровой экономики в резолюциях муниципального партийного комитета и ежегодной программе социально-экономического развития города, сказал Лам Динь Тханг.
В настоящее время Хошимин развивает цифровую инфраструктуру, продвигая безналичные платежи во многих областях, особенно в административных процедурах, образовании, здравоохранении и транспорте.
Однако осведомленность во многих местах, на многих уровнях и во многих секторах по-прежнему недостаточна. Методы и инструменты измерения непоследовательны, а политика и ресурсы для поддержки малых и средних предприятий отсутствуют, отметил Лам Динь Тханг.
Ха Тхан, вице-председатель Компьютерной ассоциации Хошимина, предложил городу рассмотреть возможность выбора приоритетных секторов экономики, в которых будет проводиться цифровая трансформация, и разработать дорожную карту цифровой трансформации, чтобы помочь общественности получить больше опыта в области цифровой экономики и цифрового управления.
Между тем, профессор-доктор Чан Минь Туан, директор Департамента цифровой экономики и цифрового общества Министерства информации и коммуникаций, посоветовал городу содействовать развитию цифровой экономики в таких ключевых областях, как переработка, производство, швейная и текстильная промышленность, логистика, сельское хозяйство и сфера услуг.
По словам директора муниципального департамента информации и коммуникаций, для продвижения цифровой экономики с начала 2024 года в городе реализуются меры и политика по поддержке малых и средних предприятий, домохозяйств и частных лиц путем проведения обучающих и консультационных мероприятий, а также оказания помощи в использовании цифровых платформ по низким ценам.
Город уделяет особое внимание поддержке и стимулированию дальнейшего развития бизнеса в сфере цифровых технологий, созданию мотивации для ускорения цифровой трансформации предприятий в различных секторах экономики, разработке новых производственных и бизнес-моделей на основе цифровых технологических платформ, а также улучшению инвестиционного климата и деятельности высокотехнологичного парка, добавил Лам Динь Тханг.