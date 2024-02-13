Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Город Хошимин ищет мотивацию для развития цифровой экономики

Хошимин будет принимать различные меры по развитию цифровой экономики, чтобы к 2025 году ее доля в валовом региональном внутреннем продукте (ВРВП) составила 20%, а к 2030 году - 40%. В 2021 году Хошимин впервые оценил вклад цифровой экономики в свой ВРВП с точки зрения научных исследований на уровне 15,38 % (без учета электронной коммерции и экономики совместного пользования). В 2022 году этот показатель оценивался в 18,66 %, а в 2024 году, как ожидается, достигнет 22 %.

Лам Динь Тханг, директор муниципального департамента информации и коммуникаций, сказал, что резолюция Политбюро 31/2022 поставила перед городом задачу стать ведущим центром, который приведет страну к цифровой экономике к 2030 году.

Город активно реализует меры по продвижению цифровой экономики. Он также интегрировал решения в целевые показатели развития цифровой экономики в резолюциях муниципального партийного комитета и ежегодной программе социально-экономического развития города, сказал Лам Динь Тханг.

В настоящее время Хошимин развивает цифровую инфраструктуру, продвигая безналичные платежи во многих областях, особенно в административных процедурах, образовании, здравоохранении и транспорте.

Однако осведомленность во многих местах, на многих уровнях и во многих секторах по-прежнему недостаточна. Методы и инструменты измерения непоследовательны, а политика и ресурсы для поддержки малых и средних предприятий отсутствуют, отметил Лам Динь Тханг.

Ха Тхан, вице-председатель Компьютерной ассоциации Хошимина, предложил городу рассмотреть возможность выбора приоритетных секторов экономики, в которых будет проводиться цифровая трансформация, и разработать дорожную карту цифровой трансформации, чтобы помочь общественности получить больше опыта в области цифровой экономики и цифрового управления.

Между тем, профессор-доктор Чан Минь Туан, директор Департамента цифровой экономики и цифрового общества Министерства информации и коммуникаций, посоветовал городу содействовать развитию цифровой экономики в таких ключевых областях, как переработка, производство, швейная и текстильная промышленность, логистика, сельское хозяйство и сфера услуг.

По словам директора муниципального департамента информации и коммуникаций, для продвижения цифровой экономики с начала 2024 года в городе реализуются меры и политика по поддержке малых и средних предприятий, домохозяйств и частных лиц путем проведения обучающих и консультационных мероприятий, а также оказания помощи в использовании цифровых платформ по низким ценам.

Город уделяет особое внимание поддержке и стимулированию дальнейшего развития бизнеса в сфере цифровых технологий, созданию мотивации для ускорения цифровой трансформации предприятий в различных секторах экономики, разработке новых производственных и бизнес-моделей на основе цифровых технологических платформ, а также улучшению инвестиционного климата и деятельности высокотехнологичного парка, добавил Лам Динь Тханг.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top