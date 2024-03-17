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Город Хошимин использует преимущества электронной коммерции для продвижения экспорта деревянных изделий и мебели

Вьетнамским предприятиям по производству деревянных изделий, мебели и ремесленных изделий необходимо рассмотреть возможность систематического инвестирования в онлайн-продажи и диверсификацию каналов продаж в рамках своих бизнес-стратегий. По словам заместителя председателя Ассоциации Ассоциации ремесленников и деревообрабатывающей промышленности в городе Хошимин (HAWA) Зыонг Минь Туэ, чтобы повысить узнаваемость бренда и получить доступ к большему числу клиентов, вьетнамским предприятиям по производству деревянных изделий, мебели и ремесленных изделий необходимо рассмотреть возможность систематического инвестирования в онлайн-продажи и диверсификацию каналов продаж в рамках своих бизнес-стратегий.

Выступая на недавнем семинаре "Трансграничная электронная коммерция - возможность глобального роста для вьетнамского мебельного экспорта" в Хошимине, Зыонг Минь Туэ сказал, что, будучи одной из ведущих стран-экспортеров изделий из дерева в мире, вьетнамская деревообрабатывающая промышленность расширяет свой рынок, все глубже проникая в такие ключевые страны, как США, Европейский союз (ЕС), Республика Корея (РК) и Япония, и увеличивая свое присутствие на развивающихся рынках, таких как ОАЭ и Индия, сказал он.

Благодаря сильным сторонам в развитии лесного хозяйства, стимулам для бизнеса и соглашениям о свободной торговле, подписанным с зарубежными партнерами, вьетнамский экспорт древесины и изделий из нее добился больших успехов на международном рынке.

Однако в последнее время традиционный сегмент экспортного рынка столкнулся с многочисленными проблемами из-за слабого мирового потребительского спроса, усиления протекционистских барьеров и продолжающейся жесткой денежно-кредитной политики стран, говорит Зыонг Минь Туэ.

Между тем, продажи мебели и ремесленных изделий через электронную коммерцию продолжают демонстрировать значительный рост, сказал он, отметив, что участие в платформах электронной коммерции - это новое направление для вьетнамских деревообрабатывающих предприятий.

По ее словам, чтобы повысить узнаваемость бренда и получить доступ к большему количеству клиентов, предприятиям необходимо задуматься и систематически инвестировать в онлайн-продажи, диверсифицируя каналы продаж в своих бизнес-стратегиях.

Старший менеджер по работе с клиентами Amazon Global Selling Vietnam Нгуен Тхань Йен Mи отметил, что хотя мировая торговля еще не полностью восстановилась, глобальная электронная коммерция продолжает неуклонно расти.

Трансграничная электронная коммерция - это тенденция и новая форма экспорта, которая помогает малым и средним предприятиям достичь сильного роста, добавила она.

По словам Нгуен Тхань Йен Mи, в США - крупнейшем экспортном рынке Вьетнама - электронная коммерция в мебельной промышленности, по прогнозам, будет активно расти в течение следующих четырех лет и может достичь 118,6 миллиарда долларов США к 2027 году.

Старший менеджер по привлечению поставщиков Wayfair Джимми Ванг отметил, что благодаря платформам электронной коммерции вьетнамские предприятия могут напрямую обращаться к широкому кругу покупателей со всего мира.

В последнее время многие китайские поставщики покупают вьетнамскую мебель и перепродают ее по всему миру через трансграничную электронную коммерцию. Возникает вопрос, почему вьетнамские производители не используют преимущества трансграничной электронной коммерции для продажи своей продукции.

По словам Ванга, онлайн-покупатели обычно не решаются приобретать товары через интернет, поскольку не могут потрогать их руками. Поэтому, чтобы эффективно продавать товары через интернет, продавцы должны уделять первостепенное внимание удобству и активно убеждать покупателей в том, что они хотят купить именно эти товары.

Кроме того, покупателей также волнуют вопросы обслуживания клиентов и доставки. Понимая вышеуказанные причины, платформы электронной коммерции в настоящее время предоставляют множество услуг по поддержке бизнеса, начиная от размещения товаров в Интернете, упаковки, доставки и заканчивая возвратом товаров, чтобы обеспечить покупателям наилучший опыт покупок.

ИЖВ/ВИА

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