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Город Хошимин запускает новый ночной тур
Это также один из новых туристических продуктов, направленных на использование потенциала для развития ночной экономики и ночного туризма в районе №1 в частности и в городе Хошимин в целом, чтобы привлечь больше внутренних и международных туристов в южную метрополию.
Заместитель председателя Народного комитета района 1 Май Тхи Хонг Хоа сообщила, что район активно изучает свои туристические ресурсы, связанные с известными культурными и историческими ценностями, чтобы разработать план по соединению и развитию туристических маршрутов.
По ее словам, ночные туристические продукты помогут определить спрос посетителей на коммерческие услуги в районе 1, способствуя экономическому развитию города.
По словам заместителя директора городского департамента туризма Ле Чыонг Хиен Хоа, каждый район города планирует разработать ночной тур в рамках совместных усилий по диверсификации туристических продуктов в населенном пункте.
Район 1, который можно сравнить с «сердцем» города, с его преимуществами в размещении и организации питания, добавил он.
По состоянию на октябрь город обслужил более 4,1 млн. иностранных гостей, что составляет 82% от плана на этот год. В связи с приближением пикового сезона для иностранных туристов город надеется обслужить в целом 5 млн иностранных туристов за весь 2023 год.
В условиях стабильной политико-экономической обстановки, стабильного восстановления туризма и смежных отраслей вьетнамский южный центр ожидает приток туристов из Республики Корея, Японии, Индии и Китая.
Хошимин поставил перед собой задачу принять в следующем году 6 млн иностранных гостей, которые потратят на поездки около 190 трлн. донгов (7,8 млрд. долл. США).