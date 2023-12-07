Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Город Хошимин запускает новый ночной тур

Новый ночной тур дебютировал в Хошимине 6 декабря в рамках мероприятий Недели туризма в Хошимине. Тур предоставит посетителям возможность познакомиться с культурой и искусством, достопримечательностями и развлекательными мероприятиями, ночным шопингом, кулинарной культурой и услугами здравоохранения в ночное время, посетив такие места в районе 1, как Сайгонский оперный театр, рынок Бентхань и Музей изобразительных искусств Хошимина.

Это также один из новых туристических продуктов, направленных на использование потенциала для развития ночной экономики и ночного туризма в районе №1 в частности и в городе Хошимин в целом, чтобы привлечь больше внутренних и международных туристов в южную метрополию.

Заместитель председателя Народного комитета района 1 Май Тхи Хонг Хоа сообщила, что район активно изучает свои туристические ресурсы, связанные с известными культурными и историческими ценностями, чтобы разработать план по соединению и развитию туристических маршрутов.

По ее словам, ночные туристические продукты помогут определить спрос посетителей на коммерческие услуги в районе 1, способствуя экономическому развитию города.

По словам заместителя директора городского департамента туризма Ле Чыонг Хиен Хоа, каждый район города планирует разработать ночной тур в рамках совместных усилий по диверсификации туристических продуктов в населенном пункте.

Район 1, который можно сравнить с «сердцем» города, с его преимуществами в размещении и организации питания, добавил он.

По состоянию на октябрь город обслужил более 4,1 млн. иностранных гостей, что составляет 82% от плана на этот год. В связи с приближением пикового сезона для иностранных туристов город надеется обслужить в целом 5 млн иностранных туристов за весь 2023 год.

В условиях стабильной политико-экономической обстановки, стабильного восстановления туризма и смежных отраслей вьетнамский южный центр ожидает приток туристов из Республики Корея, Японии, Индии и Китая.

Хошимин поставил перед собой задачу принять в следующем году 6 млн иностранных гостей, которые потратят на поездки около 190 трлн. донгов (7,8 млрд. долл. США).

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Экспортеры орехов кешью из Кот-дИвуара изучают возможности сотрудничества с Биньфыоком

Экспортеры орехов кешью из Кот-д'Ивуара изучают возможности сотрудничества с Биньфыоком

Делегация Ассоциации экспортеров кешью Кот-д'Ивуара (AEC-CI) провела 7 декабря рабочую встречу с представителями Ассоциации производителей кешью провинции Биньфыок, посвященную возможностям сотрудничества между двумя сторонами.
ПОДРОБНЕЕ

Top