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НОВОСТИ

Город Хошимин запускает кампанию по стимулированию летнего туризма в 2025 году

1 июля Департамент туризма Хошимина официально запустил программу стимулирования летнего туризма на 2025 год, представив серию культурных и кулинарных мероприятий, направленных на укрепление имиджа города как яркого, гостеприимного и разнообразного направления. Среди ключевых событий - серия гастрономических туров “Найди свой вкус” и мультисенсорное художественное представление “Сущность сияет”.

С июля по август «Найди свой вкус» станет ключевым предложением этого лета благодаря таким мероприятиям, как кулинарные паспорта, интерактивные игры, видеоролики и комплексные кулинарные экскурсии по городу в партнерстве с местными туристическими агентствами и ресторанами.

В программе «Суть сияет», разработанной городским департаментом культуры и спорта, используются передовые технологии видеоарта, света, звука и пространственного движения для изображения знаковых литературных и художественных произведений города за последние пять десятилетий. Программа также включает в себя творческие мероприятия, в том числе конкурсы комиксов, выставки цифрового искусства, посвященные истории города, детские занятия живописью и художественные площадки выходного дня.

По данным Департамента туризма, эта инициатива служит как художественной демонстрацией, так и творческим образовательным пространством, вдохновляя на культурное взаимодействие, особенно молодежь. Сочетание традиционного искусства с современными технологиями делает город Хошимин творческим центром, где культура преподносится по-новому и дружественной форме.

Недавно цифровая туристическая платформа Agoda назвала город Хошимин лучшим направлением для коротких поездок во Вьетнаме. Прозванный "городом, который никогда не спит", он предлагает динамичное сочетание уличной еды и ночной жизни, удовлетворяя растущее предпочтение вьетнамских путешественников к быстрым, заряжающим энергией поездкам.

Ву Нгок Лам, директор Agoda во Вьетнаме, отметил, что короткие поездки облегчают знакомство с культурными центрами и малоизвестными направлениями, а разнообразные ландшафты Вьетнама и возможность межгородского сообщения открывают широкие возможности как для коротких, так и для длительных путешествий.

За первые три месяца этого года в город приехало около 1,64 млн иностранных туристов, что на 18,2% больше, чем за тот же период 2024 года, сообщает городской департамент туризма.

За этот период южный экономический центр также принял более 8,57 млн внутренних туристов, что на 6,3% больше, чем в прошлом году.

Общий доход от туризма вырос на 26,7% по сравнению с прошлым годом и составил 56,66 трлн донгов (2,21 млрд долларов США), достигнув 21,8% от плана на 2025 год.

ВИА/ИЖВ

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