Báo Ảnh Việt Nam

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Город Хошимин желает укрепить связи с голландскими партнерами

Заместитель председателя Народного комитета города Хошимин Во Ван Хоан и управляющий директор нидерландской компании Royal HaskoningDHV Vietnam Вадим Шеронов обсудили направления развития двустороннего сотрудничества во время встречи 9 мая. Заместитель председателя Народного комитета города Хошимин Во Ван Хоан и управляющий директор нидерландской компании Royal HaskoningDHV Vietnam Вадим Шеронов обсудили направления развития двустороннего сотрудничества во время встречи 9 мая.

Хоан приветствовал компанию Royal HaskoningDHV Vietnam, обладающую богатым опытом в области городского проектирования, охраны окружающей среды, планирования и управления инвестициями, за ее значительный вклад во Вьетнам, включая участие в разработке генерального плана региона дельты Меконга.

Он выразил надежду, что Royal HaskoningDHV Vietnam примет участие в тендере на проект комплексного городского планирования города, способствуя повышению престижа города как мегаполиса с лучшим планированием в регионе.

Заместитель председателя также пожелал, чтобы компания и другие голландские партнеры поделились своим опытом и объединили ресурсы для реализации проектов, отвечающих потребностям города в области очистки воды.

По его словам, обе стороны должны продолжать укреплять свои связи, чтобы ускорить реализацию совместных проектов, способствующих празднованию 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Шеронов, в свою очередь, сказал, что за более чем 30 лет работы во Вьетнаме компания сформировала команду высококвалифицированных и опытных вьетнамских специалистов. Компания стремится сотрудничать с Хошимином в области планирования и других областях, представляющих взаимный интерес.

Компания Royal HaskoningDHV Vietnam осуществила множество проектов в Хошимине, включая вторую фазу проекта по экологической санитарии, стратегию устойчивости к наводнениям для города в городе Тхудык, а также техническую и финансовую оценку линии метро 5.

ИЖВ/ВИА

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