Город Хошимин диверсифицирует туристические туры, привлекая посетителей в период крупных праздников

Многие туристы активно пользуются рекламными акциями, запущенными в разгар сезона бронирования на праздничный период. Семьи, как правило, начинают планировать поездки уже в апреле, подбирая направления, способные предложить новые впечатления и одновременно соответствовать самым разным запросам и финансовым возможностям.

В ответ на растущий спрос туристические компании одновременно выводят на рынок новые маршруты, комбинированные сервисные пакеты и программы стимулирования продаж, предлагая скидки до 50% как на внутренние, так и на зарубежные туры. В числе акционных предложений - скидки для групп, повышение класса обслуживания и ваучеры на дополнительные впечатления. Ряд компаний также наладил сотрудничество с авиаперевозчиками, предлагая пакетные туры по системе «все включено», что расширяет выбор для путешественников.

Ориентируясь на короткие поездки продолжительностью от трёх до четырёх дней внутри страны и от четырёх до шести дней по близлежащим направлениям региона, компания Du Lich Viet представила по всей стране внутренние туры под названием «Море и наследие» стоимостью от 300 тысяч до 7,399 миллиона вьетнамских донгов на человека, что эквивалентно примерно 11–280 долларам США. Зарубежные турпакеты в страны Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии также предлагаются по конкурентоспособным ценам, начиная от 7,49 миллиона вьетнамских донгов.

По словам заместителя генерального директора компании Du Lich Viet Фам Ань Ву, на фоне роста цен на авиабилеты компания увеличила число наземных и железнодорожных туров, маршрутов на короткие расстояния, а также пакетов с фиксированной ценой при раннем бронировании, чтобы помочь туристам лучше контролировать расходы. Льготные авиабилеты со скидками до 29% и комбинированные турпакеты, в том числе туры по маршруту Ханой – Фукуок по цене от 4,75 миллиона вьетнамских донгов, ориентированы на молодежь и семьи.

Туристическая сервисная компания Saigontourist также представила три новых тура на Кондао под общей темой «Исторические следы – зеленые путешествия – отдых на четырехзвездочном курорте». Программы предусматривают гибкий ежедневный график отправления и насыщены форматами активного и познавательного отдыха, включая треккинг, беговые туры и сезонные мероприятия по выпуску в море детенышей морских черепах.