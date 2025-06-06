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НОВОСТИ

Город Хошимин готовится к функционированию новых общин и кварталов

Город Хошимин спешит завершить разработку штатного расписания и оперативных планов для вновь реорганизованных общин и кварталов, чтобы обеспечить бесперебойное обслуживание жителей и предприятий после начала их работы с 1 июля.

В настоящее время город управляет 1 873 административными процедурами, включая 1 435 на уровне провинции, 286 на уровне кварталов и 152 на уровне общин. После ликвидации районного управления 286 районных процедур либо перейдут в ведение провинциальных ведомств, либо будут переданы новым органам власти в кварталах и общинах.

Во время недавнего рабочего совещания с районными чиновниками член Политбюро и секретарь городского комитета партии Нгуен Ван Нен заявил, что если все будет идти по плану, новая структура может начать тестовые испытания уже 15 июня. Город планирует реорганизовать имеющиеся 273 квартала, общины и городка в 102 новых единицы, при этом все районные отделения прекратят свою деятельность.

Если предложенное слияние с соседними провинциями Биньзыонг и Бариа-Вунгтау состоится, то расширенный город будет включать в себя 168 общин, в том числе 113 кварталов, 54 общины и специальную зону Кондао.

Во Тхи Чунг Чинь, директор городского Центра цифровой трансформации, сказала, что ее команда совместно с Департаментом науки и технологий и другими ведомствами работает над тем, чтобы запустить новую систему.

Управление городского Народного комитета будет консультировать своего председателя Нгуен Ван Дыока по вопросам распределения районных задач между провинциальными департаментами и новыми отделениями и общинами.

Что касается использования существующих районных офисов и государственных земель, Нгуен Ван Дыок настаивает на том, чтобы превратить их в школы и больницы, ставя на первое место потребности населения после ликвидации районного уровня.

ИЖВ/ВИА

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