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Город Хошимин высвобождает ресурсы для развития
В этом контексте с самого начала 2023 года Хошимин активно реализовал ряд решений для высвобождения ресурсов, обеспечения достижения целей экономического роста и социальной безопасности как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе.
*Усиление внутренних преимуществ и привлечение внешних
Последний опрос городской бизнес-ассоциации Хошимина (февраль 2023 г.) показал, что предприятия продолжают сталкиваться с трудностями из-за того, что продолжающееся с конца 2022 г. снижение заказов еще не показало положительного сигнала. В частности, заказы на текстиль, мебель и строительные материалы с основных рынков сократились на 30-60% по сравнению с предыдущим периодом. Увеличение запасов привело к тому, что предприятия «придержали» капитал при отсутствии денежных потоков, в то время как другим предприятиям без заказов пришлось сократить рабочую силу или приостановить работу.
В этом контексте Городской народный комитет Хошимина выступил с инициативой принять меры, найти пути устранения трудностей и препятствий предприятий для укрепления внутренних ресурсов. Функциональные подразделения Хошимина активно укрепляют программы продвижения торговли, программы стимулирования кредитования, новые механизмы... в новом контексте вместе с предприятиями; обновляют рекламные мероприятия, представляя продукты предприятий в сообществе.
В частности, с начала 2023 года по настоящее время Хошимин организовал десятки программ продвижения внутренней и внешней торговли и инвестиций посредством семинаров и деловых связей (B2B); рекламные конференции, призывающие к инвестициям в Хошимине, способствуя привлечению инвестиций, поддержке предприятий в представлении и продвижении продуктов, развитии экспортных рынков и расширении доли рынка на другие провинции, соседние и других стран. Город также поддержал предприятия в подключении к торговле (B2B) в интернете с более чем 4.000 подключений во многих отраслях; поддерживает ремесленных предприятий для связи с партнерами на рынке США...
Одно из ярких пятен экономики города Хошимин в первые месяцы этого года является результатом высокого привлечения ПИИ. За первые 3 месяца 2023 года общий капитал ПИИ в город достиг почти 500 млн. долл. США. По данным Статистического управления города Хошимина, количество проектов с иностранными инвестициями, недавно получивших инвестиционные сертификаты, увеличилось как по количеству (до 70%), так и по уставному капиталу (до 30%). В целом, общий инвестиционный капитал проектов с иностранными инвестициями увеличился на 22,4% за тот же период, доказывая, что иностранные инвесторы по-прежнему отдают приоритет инвестициям в город в контексте мировой экономической и политической нестабильности.
Хошимин всегда считал привлечение иностранных инвестиций важным ресурсом для содействия экономическому и социальному развитию. В середине февраля 2023 года Народный комитет Хошимина провел обсуждение с иностранными бизнес-ассоциациями в этом районе, чтобы выслушать предложения и рекомендации, связанные с улучшением бизнес-инвестиционной среды Вьетнама.
*Ресурсы для долгосрочной стратегии
Высвобождение ресурсов не только создает импульс и обеспечивает достижение целей социально-экономического развития Хошимина в 2023 году, но и в последующие годы. Наряду с активным и проактивным предложением политики и механизмов поддержки развития, город Хошимин активно продвигает региональные связи и задействует ресурсы для общего развития Хошимина, а также новые постановления Политбюро о региональном развитии.
Можно сказать, что одним из ключевых ресурсов, который активно изымается и обновлялся для более быстрого и устойчивого развития Хошимина, является механизм и политика, соответствующие реальным условиям города.
По словам председателя Народного комитета Хошимина Фан Ван Мая, разработка механизмов направлена на высвобождение инвестиционных ресурсов, особенно иностранных и частных инвестиций, для участия в развитии технической инфраструктуры, социальной инфраструктуры, культуры, спорта и туризма города.
В сложившейся общей тенденции вопросу региональных и отраслевых связей в содействии социально-экономическому развитию Хошимин уделяет особое внимание, рассматривая это как один из важных ресурсов в процессе развития. В последнее время Хошимин активно реализовал множество мероприятий по налаживанию связей в области инвестиций, строительства и завершения транспортной инфраструктуры, продвижения производства и потребления товаров и услуг с провинциями юго-восточного региона, дельты Меконга, Центрального нагорья…
В целом Хошимин всегда осознает, что развитие города не должно идти отдельно, оно учитывает вклад соседних провинций и городов, а также социально-экономических аспектов всей страны.
Председатель Народного комитета Хошимина Фан Ван Май подтвердил, что благодаря региональному сотрудничеству и связям Хошимин является населенным пунктом, который больше всего выигрывает от расширения пространства для развития и имеет больше идей для изменений и особенностей каждой местности.