Báo Ảnh Việt Nam

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Город Хошимин встретит Лунный Новый год специальным фестивалем

С 18 по 21 января в Хошимине пройдет фестиваль Тет (Новый год по лунному календарю), в рамках которого будет организован ряд специальных мероприятий, посвященных вьетнамской культуре и кухне.

 

Муниципальный департамент туризма и Вьетнамская ассоциация кулинарной культуры (VCCA) 11 января сообщили, что помимо художественных представлений и площадок для празднования Тета, на фестивале будет представлено более 100 стендов с различными товарами.

Посетители фестиваля смогут обменяться мнениями с ремесленниками и известными деятелями.

Ле Чыонг Хиен Хоа, заместитель директора Департамента туризма, сказал, что фестиваль предоставит предприятиям возможность представить свою продукцию и услуги, послужит каналом связи между городом Хошимином и другими городами и поможет продвижению торговли, туризма и культуры в новый период.

Председатель VCCA Нгуен Куок Ки отметил, что мероприятие направлено на развитие любви к культуре и национальной гордости среди молодежи, а также на привлечение большего количества международных туристов во Вьетнам и, в частности, в город Хошимин.

По данным департамента туризма, в прошлом году город Хошимин продолжал лидировать в стране по количеству посетителей и доходам от туризма: около 5 миллионов иностранных и около 35 миллионов отечественных отдыхающих, общий доход от которых составил более 160 триллионов донгов (6,6 миллиарда долларов США).

ИЖВ/ВИА

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