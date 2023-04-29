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Город Хошимин возобновляет кампанию по защите групп высокого риска от COVID-19
Нга сказала, что с начала апреля количество новых случаев заболевания COVID-19 в Хошимине резко возросло, особенно с 14 апреля, что привело к увеличению числа госпитализированных пациентов.
Муниципальный департамент здравоохранения обратится к народным комитетам кварталов и общин с просьбой рассмотреть и составить список людей, принадлежащих к группам, в их населенных пунктах, чтобы убедиться, что все они полностью вакцинированы четырьмя дозами.
Для предотвращения распространения пандемии CDC также рекомендовал каждому гражданину, помимо полной вакцинации, сознательно принимать профилактические меры, такие как регулярное мытье рук, ношение лицевых масок, соблюдение дистанции и избегание массовых скоплений людей, особенно в праздники и фестивали.
Чтобы предотвратить распространение пандемии, CDC также рекомендовал каждому гражданину, в дополнение к полной вакцинации, также сознательно принимать профилактические меры, такие как регулярное мытье рук, ношение масок для лица, соблюдение дистанции и избегать массовых скоплений людей, особенно по праздникам и фестивалям.
В связи с риском вспышки COVID-19 после национальных праздников, посвященных Дню поминования королей Хунга, Воссоединению страны и Первомаю с 29 апреля по 3 мая, городской Народный комитет недавно направил депешу, требующую от руководителей департаментов, секторов и населенных пунктов усилить меры профилактики и контроля во время пятидневных праздников.
Департамент будет проводить вакцинацию в течение всех праздников.
Больнице тропических болезней и больницам было предложено подготовить персонал, а также медицинское оборудование и расходные материалы для работы больницы для лечения COVID-19 в течение 24 часов после ее активации.