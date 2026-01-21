Город Хошимин: богатство культурно-гастрономических туристических продуктов к празднику Тэт

Разнообразие культурных и гастрономических туристических продуктов для обслуживания Тэта в городе Хошимин. Фото: ВИА

До праздника Тэт «Бинь Нго» (Огненной лошади) 2026 остаётся около месяца, и в городе Хошимин атмосфера купли-продажи туристических продуктов и услуг становится всё более оживлённой, а число туристов имеет тенденцию к ежедневному росту.

Особое внимание в этом году бизнес-сообщество уделяет представлению туристических продуктов и услуг, приуроченных к Тэту, с тем чтобы одновременно повысить их привлекательность для туристов и продвигать имидж Вьетнама.

Музей фо (Pho Museum) в квартале Бентхань города Хошимин — частный гастрономический музей, лицензированный Департаментом культуры и спорта, — официально открылся для посетителей в середине января 2026 года.

Это первый во Вьетнаме музей, посвящённый гастрономическому наследию, который ориентирован на сохранение, развитие и распространение ценностей вьетнамской кулинарной культуры среди отечественных и зарубежных посетителей.

По оценкам бизнес-сообщества, ввод Pho Museum в эксплуатацию будет способствовать расширению культурно-туристического пространства, а также делу сохранения и популяризации гастрономического наследия города Хошимин.

Музей общей площадью около 800 м² включает три уровня экспозиции и работает по модели замкнутого маршрута продолжительностью примерно 60–75 минут.

По словам Чан Ван Бака, основателя Pho Museum, концепция музея была разработана для рассказа об истории более чем столетнего пути фо — от уличных торговых лотков до мирового стола. Ожидается, что Pho Museum станет связующим звеном в продвижении вьетнамского гастрономического культурного наследия в рамках развития культурного туризма, которому Правительство уделяет особое внимание.

В пространстве керамики Батчанг, в квартале Зиенхонг города Хошимин, также недавно была открыта чайная зона, а также представлены и презентованы новые линейки керамических изделий к празднику Тэт Бинь Нго 2026. Параллельно здесь организуются мероприятия по знакомству с ремеслом и покупке подарков, направленные на популяризацию ценностей традиционных ремёсел в туристическом потоке городского пространства Хошимина после объединения.

Между тем ряд туристических и экскурсионно-туристических компаний, в частности Акционерная компания Vietluxtour (Vietluxtour), планируют в январе 2026 года принять шесть туристических групп в рамках тура «Иностранные туристы встречают Тэт в Западном Вьетнаме», который также является специализированным продуктом сезона Тэт Бинь Нго 2026.

Vietluxtour в координации с Народным комитетом квартала Тандинь вывела на туристический рынок города Хошимин характерный продукт «Культурные впечатления — следы Тандиня», получивший положительный отклик со стороны рынка и туристов. Для внутреннего и международного рынков компания также разворачивает разнообразные внутрипровинциальные, межпровинциальные и зарубежные туры в нынешний праздничный сезон.

По словам заместителя директора Департамента туризма города Хошимин Ле Чыонг Хьен Хоа, одной из целей туристической отрасли города в 2026 году является обеспечение и повышение качества продуктов и услуг. Для достижения этой цели отрасль одновременно разрабатывает новые продукты и усиливает коммуникацию и продвижение на ключевых рынках. Тем самым туристические продукты города ориентируются на принцип «правильный рынок — правильный продукт», привлекая как отечественных, так и зарубежных туристов в город Хошимин.

Что касается группы культурных и гастрономических продуктов, то после объединения с 1 июля 2025 года Департамент туризма совместно с предприятиями и местными органами власти сопровождает процесс разработки новых продуктов на основе экосистемы потенциальных ресурсов, которые могут быть развиты в туристические направления.

В частности, Департамент туризма города Хошимин провёл углублённые исследования для реализации ещё 20 специализированных гастрономических туристических программ, представляющих собой не только путешествие по вкусам, но и рассказы о культуре, истории и людях города. Среди них можно выделить такие продукты, как: серия туров по Хошимину на двухэтажных автобусах с ужином на борту судна Indochina; «Незабываемые блюда Вунгтау»; «Необычная кухня Биньзыонга»; «Возвращение к родным вкусам» и другие.

Благодаря богатству туристических продуктов, особенно в сегменте культуры и гастрономии, туристическая отрасль Хошимина, обладающая самобытными местными ресурсами, будет способствовать укреплению статуса города как международного туристического центра и направления, которое нельзя пропустить в сезон Тэт Бинь Нго 2026.