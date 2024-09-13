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НОВОСТИ

Город Халонг снова принимает туристов

Залив Халонг в северной провинции Куангнинь, один из наиболее пострадавших от тайфуна Яги, официально возобновил работу туристических лодок 13 сентября, почти через неделю после того, как был разрушен тайфуном.
  Залив Халонг возобновляет нормальную работу туристических судов 13 сентября. Фото: ВИA  
Туристическая деятельность в Халонге постепенно возвращается в нормальное русло благодаря усилиям местных властей и жителей в ходе 7-дневной кампании по ликвидации последствий тайфуна. В духе сотрудничества и единства местные жители и оперативные службы активно очищали окружающую среду и благоустраивали городскую территорию.

Туристические лодки были обслужены и отремонтированы, чтобы обеспечить стандарты безопасности для скорейшего возобновления работы.

Почти все 80 таких судов готовы снова принимать гостей с 13 сентября. Предприятия, предоставляющие туристические услуги в городе Халонг, также уделяют особое внимание подготовке инфраструктуры и условий для персонала, чтобы вновь принять туристов.

После супершторма многие группы, особенно иностранные туристы, выбрали Халонг в качестве места назначения. Международный пассажирский порт Халонга вновь открылся для приема иностранных туристов в бухте с 10 сентября. Он принял более 70 судов с более чем 1500 туристами из Китая и Республики Корея (РК). Однако, чтобы обеспечить абсолютную безопасность туристической деятельности в бухте, прием туристов в порту был временно приостановлен для проведения проверок безопасности.

Нгуен Тхай Хунг, генеральный директор отеля Saigon - Ha Long, заявил, что отель оперативно принял все необходимые меры для соблюдения требований безопасности туристов.

Халонг планирует привлечь более 9,5 миллионов посетителей в 2024 году.

ВИА/ИЖВ

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