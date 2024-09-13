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Город Халонг снова принимает туристов
Туристические лодки были обслужены и отремонтированы, чтобы обеспечить стандарты безопасности для скорейшего возобновления работы.
Почти все 80 таких судов готовы снова принимать гостей с 13 сентября. Предприятия, предоставляющие туристические услуги в городе Халонг, также уделяют особое внимание подготовке инфраструктуры и условий для персонала, чтобы вновь принять туристов.
После супершторма многие группы, особенно иностранные туристы, выбрали Халонг в качестве места назначения. Международный пассажирский порт Халонга вновь открылся для приема иностранных туристов в бухте с 10 сентября. Он принял более 70 судов с более чем 1500 туристами из Китая и Республики Корея (РК). Однако, чтобы обеспечить абсолютную безопасность туристической деятельности в бухте, прием туристов в порту был временно приостановлен для проведения проверок безопасности.
Нгуен Тхай Хунг, генеральный директор отеля Saigon - Ha Long, заявил, что отель оперативно принял все необходимые меры для соблюдения требований безопасности туристов.
Халонг планирует привлечь более 9,5 миллионов посетителей в 2024 году.