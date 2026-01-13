Город Хайфон ставит цель привлечь 4,3 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций в 2026 году

Северный портовый город Хайфон планирует привлечь в 2026 году от 3,8 до 4,3 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в свои экономические зоны и индустриальные парки.

Хайфон нацелен на привлечение 4,3 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций в 2026 году. Фото: ВИА

Согласно Фам Ван Тхепу, главе Правления экономических зон Хайфона (HEZA), в 2026 году в мире, как ожидается, сохранятся факторы неопределённости, однако этот год также станет переломным, открывая значительные возможности для города ускорить развитие и укрепить свои позиции в качестве ключевого промышленного и логистического центра на севере Вьетнама.

Инвестиционная привлекательность Хайфона опирается на стремительно расширяющееся пространство развития, включая Южную прибрежную экономическую зону площадью более 20 000 гектаров, планируемую зону свободной торговли, глубоководные порты Латьхуен и 12 индустриальных парков, созданных в 2025 году. Эти активы формируют прочную основу для конкуренции города с ведущими логистическими и производственными центрами стран АСЕАН.

В то же время продолжающаяся глобальная переориентация цепочек поставок в сторону политически стабильных направлений, таких как Вьетнам, создаёт новые возможности для Хайфона по привлечению высококачественных иностранных инвесторов.

Чтобы максимально использовать эти тенденции, город уделяет приоритетное внимание расчистке земельных участков и развитию инфраструктуры, обеспечивая готовые к использованию площадки для инвесторов. Ключевые усилия сосредоточены на синхронизации энергетической, транспортной, логистической и портовой инфраструктуры с целью снижения издержек и улучшения связанности, особенно в портовом комплексе Латьхуен, где ведётся строительство нескольких новых причалов.

Строительство крупных индустриальных парков, включая Tьенланг 1, Номура 2 и Аэропорт Tьенланг (зона B), планируется начать в январе 2026 года. Местные власти также тесно взаимодействуют с бизнесом, чтобы содействовать оперативному вводу проектов в коммерческую эксплуатацию и обеспечению промышленного выпуска уже в начале года.

Хайфон реализует селективную инвестиционную стратегию, отдавая приоритет высокотехнологичному производству, современным портово-логистическим услугам и чистой энергетике, одновременно отказываясь от трудоёмких и устаревших проектов. Наряду с этим административная реформа и полная цифровизация инвестиционных процедур рассматриваются как ключевые факторы повышения эффективности и укрепления доверия инвесторов.