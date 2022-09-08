Город Хайфон способствует продвижению онлайн-туризма

Цифровая карта «Hai Phong City Tour» представлена на мероприятии 6 сентября. Фото: ВИА В северном городе Хайфон дебютировали цифровая карта «Hai Phong City Tour», туристическая онлайн-платформа и кампания по продвижению туризма на TikTok.

Нгуен Тхи Тхыонг Хуен, директор муниципального департамента туризма, заявила на презентации 6 сентября, что в рамках усилий по расширению применения ИТ для продвижения туризма департамент усилил популяризацию местных направлений на веб-сайтах, включая dulichhaiphong.gov.vn и sodulich.haiphong.gov.vn, а также социальные сети, такие как Facebook или Youtube.

«Hai Phong City Tour» основан на карте Google и отличается современным и профессиональным дизайном, чтобы обеспечить удобную и эффективную поддержку посетителей.

Туристы могут получить доступ к этой цифровой карте на сайте haiphongcitytour.vn для поиска информации о желаемых ресторанах и дорогах, местах регистрации и отелях. На карте также отображаются отзывы посетителей о местных достопримечательностях.

Между тем, доступ к туристической онлайн-платформе можно получить через веб-сайт dulichhaiphong.gov.vn или приложение Traveloka.

По словам директора Traveloka Vietnam Хюинь Тхи Май Тхай, она предоставляет множество полезной информации о туризме в Хайфоне, известных объектах размещения, опыте и рекомендациях, а также помогает пользователям быстро бронировать услуги.

С 20 сентября по 20 ноября в TikTok будет проходить кампания по продвижению туризма #HelloHaiPhong, которая побудит пользователей создавать короткие видеоролики о городских пейзажах, культуре и кухне.

Эта акция направлена на создание 1.000 видеороликов и 150 млн. просмотров, чтобы пробудить интерес людей к местному туризму.

По этому случаю департамент запустил свой официальный канал TikTok, Haiphongtourismofficial, что также является шагом к активизации продвижения туризма на цифровых платформах.



