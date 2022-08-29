Город Хайфон желает привлечь больше инвестиций

Недавно власти Хайфона организовали различные мероприятия по продвижению инвестиций, чтобы популяризировать северный город как динамичное и потенциальное направление для инвесторов.

В августе делегация официальных лиц Хайфона во главе с председателем муниципального народного комитета Нгуен Ван Тунгом прибыла в Республику Корея (РК), чтобы провести работу над потенциалом, преимуществами города, а также инвестиционными возможностями и политикой. Они также ответили на вопросы корейских компаний о местном инвестиционном климате.

Администрация Хайфона также воспользовалась случаем, чтобы выдать свидетельства о регистрации инвестиций некоторым корейским проектам, в том числе логистическому центру стоимостью 98 млн. долл. США, проекту Posco Vietnam Processing Center стоимостью 18,5 млн. долл. США и добавлению более 35 млн. долл. США в проект KREMS.

Ранее комитет провел конференцию, посвященную привлечению инвестиций и объединению вьетнамских и корейских предприятий.

Ле Чунг Киен, глава Управления экономической зоны Хайфона (HEZA), заявил, что с начала 2022 года он организовал многочисленные мероприятия по продвижению инвестиций как внутри страны, так и за рубежом, чтобы привлечь больше иностранных инвестиций.

Город всегда был одним из лучших направлений для прямых иностранных инвестиций (ПИИ) во Вьетнаме. В настоящее время в нем находится 827 действительных проектов ПИИ на сумму около 24 млрд. долл. США из 42 стран и территорий. 444 из этих проектов с уставным капиталом около 22 млрд. долл. США инвестируются в экономических и промышленных зонах.

РК является ведущим инвестором здесь как по количеству проектов, так и по стоимости - более 170 проектов на сумму около 10 млрд. долл. США, что эквивалентно 41% от общего объема ПИИ.

Кейсуке Косидзима, исполнительный вице-президент и генеральный менеджер отдела зарубежных операций японской корпорации Kajima, сказал, что в городе всесторонне развита инфраструктура и он стал важным звеном в глобальной логистической цепочке.

Он привлек многих крупных производителей, в том числе LG и Pegatron, отметил он, добавив, что его компания считает город привлекательным местом для инвестиций и идеальным местом для запуска своего первого проекта.

Ле Ань Куан, заместитель председателя Народного комитета, сказал, что в последние годы Хайфон стал надежным и привлекательным местом для местных и иностранных инвесторов. Он всегда дорожит сотрудничеством и обещает неустанные усилия по созданию оптимальной и справедливой деловой среды для иностранных инвесторов.

Начальник Управления иностранных инвестиций До Нят Хоанг заявил, что Хайфонг является крупным экономическим центром на севере, потенциальным национальным и международным транспортным узлом.

В период 2021-2025 гг. в городе предполагается построить 15 новых промышленных зон общей площадью более 6,2 тыс. га.

Многие иностранные предприятия выбрали Хайфонг для сотрудничества и инвестиций благодаря его многочисленным и качественным человеческим ресурсам, а также поддержке руководства города, Управления экономических зон.

В 2021 г. несмотря на пандемию COVID-19 Хайфонг вошел в пятерку провинций и городов, привлекших наибольшие количество проектов иностранных инвестиций во Вьетнаме.

По состоянию на 31 марта 2022 г. Хайфонг привлек 102 корейских проекта с общим объемом инвестиций 8б5 млрд. долл. США.

Корейская группа LG инвестировала в 7 проектов по производству высокотехнологичной продукции, создавав 25.000 мест работы.

Коммерческий атташе Посольства Кореи во Вьетнаме Мин Моон Ки подтвердил отношение между Вьетнамом и Кореи, пожелал поднять стратегический уровень в отношениях между странами в будущем.