Город Монгкай в Куангнине переходит к развитию возобновляемых источников энергии

Город Монгкай, северная провинция Куангнинь, планирует в ближайшем будущем развивать возобновляемые источники энергии на островах Виньтхык и Виньчунг.

Председатель муниципального народного комитета Хо Куанг Хи сказал, что Монгкай работает над реализацией объявленных стратегий и планов по модернизации инфраструктуры, особенно в прибрежных районах.

Среди этих стратегий и планов город будет стимулировать развитие возобновляемых источников энергии, чтобы переключиться с традиционных источников энергии, таких как уголь, нефть и природный газ, на экологически чистые и более безопасные, такие как ветровая, солнечная энергия, гидрологическая и биологическая энергия в соответствии с общими ориентирами, установленными центральными и провинциальными агентствами, отметил он.

Согласно скорректированному генеральному плану экономической зоны пограничных ворот Монгкай, утвержденному премьер-министром, общая площадь экономической зоны пограничных ворот Монгкай составляет около 121.197 га, в том числе 66.197 га на суше и 55.000 га на воде, включая такие острова, как Виньчунг и Виньтхык из города Монгкай и Кайчиен из уезда Хайха.

Город Монгкай и экономическая зона пограничных ворот Монгкай могут похвастаться протяженной береговой линией, благоприятными погодными условиями для развития возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия, а также устойчивостью к штормам, что делает их идеальными местами для долгосрочного и стабильного производства электроэнергии.

Хо Куанг Хи сказал, что муниципальные власти пытаются скорректировать планирование Зоны D1 в окрестностях островов Виньчунг и Виньтхык, чтобы он соответствовал направлениям развития чистой и возобновляемой энергии, изданным администрацией Куангниня и центральными агентствами.

После того, как планирование будет завершено, Монгкай пригласит способных и опытных инвесторов для разработки ветроэнергетической системы, продолжил чиновник, добавив, что развитие чистой и возобновляемой энергии поможет создать импульс для роста местной экономики, сохранения природных ценностей, повышения положения города в общем тренде развития, реализовывая соответствующие политики и постановления центральных и провинциальных администраций.

Он добавил, что его город будет максимально использовать морской потенциал, одновременно улучшая мониторинг и защиту морской среды, чтобы способствовать устойчивому развитию морской экономической деятельности.

Будучи прибрежным городом с богатым потенциалом экономического развития, Монгкай занимает стратегическое положение в провинции Куангнинь и во Вьетнаме в целом. По словам Хи, в последние годы местность всегда придавала большое значение сохранению и использованию природных ценностей и продвижению возобновляемых источников энергии.

В марте этого года Народный комитет Куангниня издал документ об изучении потенциала морской и наземной ветроэнергетики в провинции. Он поручил Департаменту промышленности и торговли провинции координировать свои действия с некоторыми подразделениями по обследованию территорий для развития ветроэнергетики, включая острова Виньчунг и Виньтхык.

Между тем, в проекте планирования Куангниня к 2030 году, представленном премьер-министру, провинция определила несколько целевых отраслей, включая развитие экологически чистого энергетического центра, сохранение своей роли энергетического центра Вьетнама и центра энергии ветра и СПГ в северном регионе, переход на чистую и возобновляемую энергию, а также на наземную, прибрежную и морскую ветроэнергетику общей начальной мощностью около 2500 МВт.

11 февраля 2020 г. Политбюро издало Резолюцию № 55-NQ/TW об ориентирах национальной стратегии развития энергетики до 2030 г. с видением до 2045 г., в котором приоритет отдается «Использованию, тщательному и эффективному использованию возобновляемых источников энергии, новой энергии, чистой энергии»./