Город Кантхо провёл рабочую встречу с международными инвесторами в сфере энергетики

Общий вид рабочей встречи (Фото: ВИА)

Хэ Синьвэнь, председатель Shenzhen Energy Group во Вьетнаме, представил общий обзор потенциала, опыта и инвестиционных ориентиров компании. Основанная в 1980 году, корпорация имеет более 90 филиалов и представительств в свыше 100 странах и территориях, обладая сильными позициями в таких сферах, как строительство портов, мостов и дорог, городская инфраструктура, охрана окружающей среды и «зелёная» энергетика.

Компания выразила заинтересованность в инвестировании в Кантхо в проекты ветровой, солнечной и энергетики на отходах, в частности в проект ветроэлектростанции Виньхай 1 с предполагаемой мощностью около 400 МВт и площадью порядка 230 га.

Хэ Синьвэнь высоко оценил потенциал развития Кантхо, особенно в области энергетики и инфраструктуры. Представители бизнеса выразили намерение продолжить углублённое изучение инвестиционных возможностей в таких направлениях, как ветровая энергетика, низкоуглеродная генерация, переработка отходов в энергию, «умная» цифровая трансформация, а также предложили активизировать обмен информацией и техническое сотрудничество.

Выступая на встрече, заместитель секретаря Городского парткома Кантхо Нгуен Туан Ань подчеркнул, что интерес крупных международных корпораций к инвестициям является позитивным сигналом, отражающим растущую инвестиционную привлекательность города. В частности, «чистая» энергетика, включая ветровую, рассматривается как один из стратегических столпов, способствующих социально-экономическому развитию и обеспечению энергетической безопасности всего региона Дельта Меконга. Кантхо заинтересован в привлечении компетентных инвесторов, таких как данный консорциум.

Проект ветроэлектростанции Виньхай 1 относится к прибрежным объектам и планируется к реализации в зоне с высоким потенциалом возобновляемой энергетики. Береговая линия Кантхо протяжённостью около 72 км является важным преимуществом для развития ветроэнергетики, особенно крупных офшорных проектов. Согласно скорректированному плану развития электроэнергетики (План VIII), город в перспективе может развить мощности офшорной ветроэнергетики от 10 000 до 30 000 МВт, что внесёт значительный вклад в национальную стратегию «зелёной» энергетики.

Кантхо постепенно совершенствует механизмы и политику для реализации энергетических проектов. В настоящее время в план включены 11 проектов ветроэнергетики общей мощностью более 1 400 МВт, что создаёт благоприятную правовую основу для привлечения инвестиций.

Вместе с тем по проекту Виньхай 1 срок приёма инвестиционных предложений истёк 16 января в соответствии с действующими нормами. В связи с этим заместитель секретаря Городского парткома намерен доложить данный вопрос руководству и обсудить его с Народным комитетом города для принятия окончательного решения о возможном продлении срока подачи заявок.

Он также поручил профильным ведомствам оказать содействие консорциуму в изучении других потенциальных площадок для реализации новых проектов ветроэнергетики, обеспечив при этом соблюдение всех предусмотренных законодательством процедур.