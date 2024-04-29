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Город Дананг развивает сотрудничество с Бразилией
Он подчеркнул, что город Дананг приветствует проведение посольством Бразилии во Вьетнаме мероприятий по культурному и спортивному обмену в 2024 году, в котором отмечается 35-летие установления дипломатических отношений между двумя странами. Он также выразил желание, чтобы бразильские футболисты стали послами, помогающими продвигать туризм и культуру Дананга среди бразильского народа.
Посол Бразилии Марко Фарани отметил, что данный визит и футбольный фестиваль Вьетнам-Бразилия 2024 года, проходящий в Дананге, будут способствовать развитию отношений между двумя странами. Бразилия является крупнейшим торговым партнером Вьетнама в Латинской Америке, а также сотрудничает с Вьетнамом в областях сельского хозяйства, туризма, культуры и народной дипломатии. Визит бразильской делегации также дает возможность Данангу расширить сотрудничество с Бразилией - потенциальным рынком.
В честь 35-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами и 16-й годовщины их всеобъемлющего партнерства 27 и 28 апреля в городе проходит футбольный фестиваль, в рамках которого состоятся различные мероприятия по обмену опытом. В рамках мероприятия в Дананге будет официально открыт центр под названием "Бразильская футбольная академия", который будет сотрудничать, передавать и поддерживать обучение молодежи футболу.
Экспорт Дананга в Бразилию в прошлом году оценивался в 21 миллион долларов США, основными статьями которого являются готовый каучук и ремесленные изделия. Импортный оборот из латиноамериканской страны остается незначительным, и в городе еще не было ни одного проекта от бразильских инвесторов.