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Город Дананг принял первый рейс из Манилы
Пассажиры были приглашены на звездную художественную программу и получили сувениры и ваучеры на использование сервисов Felix e-gaming и Sky 36, а также на шоу Аозай (вьетнамского традиционного длинного платья). А также были разыграны бесплатные билеты туда и обратно по маршруту Манила - Дананг, которые достались трем счастливчикам.
Заместитель председателя городского Народного комитета Чан Чи Кыонг отметил, что Филиппины являются одним из новых и потенциальных рынков туризма города, добавив, что открытие прямого маршрута является результатом успешной организации городом форума по развитию азиатских маршрутов 2022 (Routes Asia 2022).
По этому случаю муниципальный департамент по туризму принял у себя членов семьи, представителей прессы и туристов из Филиппин, которые приехали, чтобы ознакомиться с туристическими услугами Дананга и разработать подходящие туры в целях удовлетворения вкусов филиппинских гостей.
Филиппины — страна с населением более 109 миллионов человек, с относительно высоким уровнем расходов в Юго-Восточной Азии. По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО), общий объем расходов филиппинцев на зарубежный туризм в 2021 году составил около 3,42 млрд. долл. США. А в 2022 году темпы поездок филиппинцев за границу увеличились на 160%.
В целях усиления продвижения и привлечения туристов на филиппинском рынке в октябре 2023 года Департамент туризма Дананга совместно с Фондом продвижения развития туризма Дананга организовал Программу представления туризма Дананга в Маниле, Филиппины.
Изучив рынок, компания Cebu Pacific Air решила запустить первый авиамаршрут между Манилой и Данангом с тремя рейсами в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Дананг стал третьим городом во Вьетнаме, куда филиппинская авиакомпания решила открыть прямой рейс, после Ханоя и Хошимина.
По данным АО «Инвестиции и эксплуатация международного терминала Дананг» (AHT), по состоянию на 7 декабря в Дананге насчитывается 16 прямых международных авиамаршрутов.
С частотой 45-50 рейсов в день, международные рейсы способствуют развитию торгово-экономических связей между Данангом и зарубежными странами.