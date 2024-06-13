НОВОСТИ
Городу Хошимин требуется 251,5 миллиарда долларов США инвестиций на период 2021-2030 годов
Хошимин будет отдавать приоритет капиталу, выделяемому из государственного бюджета на проекты с медленным прогрессом, сосредоточится на привлечении стратегических инвесторов, а также инвесторов с высокими технологиями и современным управлением, максимизирует ресурсы частного сектора, а также увеличит государственно-частное партнерство.
Председатель городского Народного комитета Фан Ван Май отметил, что в проекте доклада определены направления развития зеленой экономики, инновационного городского пространства, интеллектуальной инфраструктуры, цивилизованного общества и устойчивой окружающей среды.
В частности, южный мегаполис рассчитывает к 2050 году стать привлекательным и устойчивым глобальным городом, экономическим, финансовым и сервисным центром в Азии, где жители будут наслаждаться высоким уровнем жизни.
Основу его экономики составляют высококачественная торговля и услуги, высокотехнологичная промышленность, современное строительство и устойчивая морская экономика, связанная с моделями «зеленой» экономики, цифровой экономики, экономики совместного использования и циркулярной экономики. В период 2021-2030 годов ежегодные темпы роста ВРП составят около 9%. По прогнозам, к 2030 году ВРВП на душу населения достигнет 14 700-15 400 долларов США.
В документе предлагается ряд решений для стимулирования роста в период 2021-2030 годов с перспективой до 2050 года, таких как реформирование институтов и модели роста параллельно с реструктуризацией экономики, продвижение морской экономики, городской экономики и зеленой экономики, а также ускорение индустриализации и сервитизации.
Участники конференции предложили городу рассмотреть решения по улучшению потенциала городского управления, выявить узкие места в развитии туризма и уделить больше внимания наводнениям, приливам и водно-болотным экосистемам в районах Нябе и Канжо.