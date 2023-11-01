НОВОСТИ
Города Далат и Хойан присоединяются в сеть творческих городов ЮНЕСКО
Г-жа Одри Азуле сказала, что города, входящие в сеть творческих городов ЮНЕСКО, играют новаторскую роль в продвижении доступа к культуре и активизации творчества в устойчивом городском развитии.
Новые творческие города, признанные ЮНЕСКО, будут стремиться выполнять свои обязательства и сотрудничать с другими членами Сети для продвижения мер по решению глобальных проблем, таких как изменение климата, растущее неравенство, стремительная урбанизация.
На сегодняшний день к Сети творческих городов ЮНЕСКО присоединились 350 городов из более чем 100 стран. Сеть охватывает 7 тематических областей: дизайн, литература, музыка, декоративно-прикладное и народное искусство, гастрономия, кинематография, медиаискусство.
Согласно заявлению ЮНЕСКО, готовящийся к выпуску программный документ "Дополнительная ценность Сети творческих городов ЮНЕСКО на местном, национальном и международном уровнях" будет свидетельствовать о ведущей роли городов в реализации Повестки дня на период до 2030 года, а также продемонстрирует, как ЮНЕСКО поддерживает членов UCCN, способствуя диалогу, взаимному обучению и сотрудничеству.
Вновь назначенные творческие города приглашаются к участию в ежегодной конференции UCCN 2024 года на тему "Привлечение молодежи к работе в следующем десятилетии", которая пройдет с 1 по 5 июля 2024 года в Браге, Португалия.