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Гончарное ремесло народности тям официально зарегистрировано ЮНЕСКО

Днем 29 ноября досье «Гончарное искусство народности тям» было внесено в Список нематериального наследия, нуждающегося в срочной охране Организации Объединенных Наций по науке, образованию и культуре (ЮНЕСКО).
  Фото для иллюстрации (ВИА)  
Это решение было принято в рамках 17-й сессии Межправительственного комитета Конвенции об охране нематериального культурного наследия 2003 года, которая проходила с 28 ноября по 3 декабря в марокканской столице Рабате.

В настоящее время тямское гончарное ремесло, которое появилось в конце XII века, присутствует только в двух деревнях: Лигок (уезд Чидык) и Хаму Крок (уезд Баучук) в провинция Ниньтхуан.

Баучук считается одной из очень немногих древних гончарных деревень в Юго-Восточной Азии, в которой до сих пор сохранились рудиментарные тысячелетние методы производства.

Весь процесс изготовления тямской глиняных изделий обладает уникальной художественной ценностью. Вот почему, несмотря на многие взлеты и падения в процессе развития, традиционное ремесло не потеряно, сохраняя сущность и нетронутую красоту, создавая уникальную и непреходящую ценность керамических изделий.

Несмотря на серьезные угрозы, ставящие наследие под угрозу исчезновения, этнос тям в частности и вьетнамский народ в целом всегда прилагают усилия для защиты этого наследия.

По словам репортера ВИА при ЮНЕСКО, выступая на церемонии, г-жа Ле Тхи Тху Хиен, директор Департамента культурного наследия Вьетнама, подтвердила, что правительство и особенно тямы во Вьетнаме делают все возможное, чтобы защитить это драгоценное наследие.

Посол Ле Тхи Хонг Ван, главный представитель вьетнамской делегации в ЮНЕСКО, сказала, что «Гончарное искусство народности тям» является 15-м нематериальным культурным наследием Вьетнама, признанным ЮНЕСКО, а также обладает 4-м титулом Вьетнама, присвоенным этой организацией в этом году, наряду со старинными документами на Тьы Ном в деревне Чыонглыу (провинция Хатинь) и стелой «ма няй» в Дананге, обучающийся город Каолань.

Это признание еще раз демонстрирует ответственный вклад Вьетнама в дело сохранения и популяризации ценностей наследия, которые продвигает ЮНЕСКО, особенно в качестве члена Межправительственного комитета Конвенции 2003 г. на период 2022-2026 гг.

Признание ЮНЕСКО также будет способствовать практическим и эффективным мерам по сохранению и возрождению наследия, созданию дополнительных ресурсов для сохранения и популяризации этой ценности наследия, поддержке развития экономики, культуры устойчивым, инклюзивным образом на местах и в сообществах.

ВИА/ИЖВ

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