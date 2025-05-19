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Глубокое чувство Президента Хо Ши Мина к Вьетнамской народной армии
Летом 1967 года, в самую жару, обеспокоенный тем, что силы ПВО, несущие службу на крыше зала Бадинь в Ханое, страдают от нехватки питьевой воды, он потратил собственные сбережения, чтобы купить для них напитки.
Даже в том, как он обращался к своим солдатам, отражалась его близость к ним. Обращаясь к офицерам и бойцам Первой фронтовой дивизии в сентябре 1954 года, он использовал теплое, семейное выражение — «дядя и внуки». Он сказал: «Короли Хунг основали страну, теперь мы с вами, дядя и внуки должны вместе защищать её». Эта формулировка отражала как отцовскую любовь, так и непоколебимую веру в миссию вооружённых сил по защите Отечества.
Тёплые чувства Президента Хо Ши Мина распространялись на все рода войск и нередко проявлялись в форме конкретных наставлений.
Офицерам штаба он говорил: «Чтобы победить врага, вы должны понимать как врага, так и самих себя. Глубоко осознавайте замыслы и планы командования. Будьте находчивыми и креативными».
Военным транспортникам он напоминал: «Техника и топливо — это пот, слёзы и кровь народа. Заботьтесь о своих машинах, как о родных детях, цените топливо, как свою кровь».
Силам специального назначения он говорил: «Специальные назначения — это особые задачи, особая честь, требующая особых усилий. Нашим cилам специального назначения оказывают особое доверие».
А артиллеристам он наставлял: « «Наша артиллерия — славная традиция: мощная сила, стойкие позиции, меткий прицел, точные удары».
Благодаря его неустанной заботе и под прямым, абсолютным руководством Коммунистической партии, офицеры и солдаты Вьетнамской народной армии успешно выполнили свою миссию по защите Родины, с честью нося гордое звание «Войска Президента Хо Ши Мина»