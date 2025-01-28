Báo Ảnh Việt Nam

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Глубокий смысл Вьетнамского Нового года – Тэт

Тэт Нгуен Дан (Вьетнамский Лунный Новый год) – самый крупный праздник среди всех традиционных праздников Вьетнама, это переходный момент между старым и новым годом, между циклами движения неба, земли и всей живой природы. Тэт Нгуен Дан несёт в себе глубокий гуманистический смысл, символизирует вечность жизни и стремление людей к гармонии Неба - Земли - Человека. Тэт выражает отношения между человеком и природой, семьей и соседом, а также воплощает священную веру в духовную жизнь.

Тэт символизирует связь между Небом, Землей, людьми и божественными силами. Тэт соответствует циклу Вселенной, смене времён года: весны, лета, осени и зимы. Согласно народным верованиям, земледельцы считают Тэт временем для почитания богов урожая и выражения благодарности животным и растениям.

Когда наступает Тэт, вьетнамцы стараются вернуться домой, чтобы быть рядом с семьёй, почтить память предков и посетить их могилы. Для многих возвращение домой на Тэт – это возвращение к своим корням, на родную землю.

Тэт – это время для выражения любви и уважения к семье, друзьям, учителям и ушедшим из жизни. В канун Нового года семьи устраивают последнюю трапезу года, посвящённую предкам, и приглашают их отпраздновать Тэт вместе с потомками. Стол для подношений готовится с особой тщательностью, символизируя благодарность и почтение к предкам.

Вьетнамцы верят, что радостное празднование Тэта приносит удачу в новом году. Старый год уходит, забирая с собой все невзгоды, а новый наполняет надеждой и оптимизмом. Если прошедший год был удачным, то ожидается, что удача продолжится и в следующем. Поэтому Тэт символизирует время обновления, надежды и веры в лучшее..

ИЖВ/ВИА

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