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Глубокий смысл Вьетнамского Нового года – Тэт
Тэт символизирует связь между Небом, Землей, людьми и божественными силами. Тэт соответствует циклу Вселенной, смене времён года: весны, лета, осени и зимы. Согласно народным верованиям, земледельцы считают Тэт временем для почитания богов урожая и выражения благодарности животным и растениям.
Когда наступает Тэт, вьетнамцы стараются вернуться домой, чтобы быть рядом с семьёй, почтить память предков и посетить их могилы. Для многих возвращение домой на Тэт – это возвращение к своим корням, на родную землю.
Тэт – это время для выражения любви и уважения к семье, друзьям, учителям и ушедшим из жизни. В канун Нового года семьи устраивают последнюю трапезу года, посвящённую предкам, и приглашают их отпраздновать Тэт вместе с потомками. Стол для подношений готовится с особой тщательностью, символизируя благодарность и почтение к предкам.
Вьетнамцы верят, что радостное празднование Тэта приносит удачу в новом году. Старый год уходит, забирая с собой все невзгоды, а новый наполняет надеждой и оптимизмом. Если прошедший год был удачным, то ожидается, что удача продолжится и в следующем. Поэтому Тэт символизирует время обновления, надежды и веры в лучшее..