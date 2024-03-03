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Глубокая переработка повышает стоимость экспорта сельскохозяйственной продукции
Поскольку Вьетнам стремится к увеличению экспортной стоимости и установлению новых рекордов по экспортному обороту ключевых сельскохозяйственных продуктов в 2024 году, эксперты призывают уделять больше внимания глубокой переработке, утверждая, что такой подход не только повысит конкурентоспособность продукции, но и создаст профессиональную промышленную цепочку и исключительные продукты, которые принесут более высокую стоимость.
Типичный пример - перечная промышленность. Вьетнамская ассоциация перца и специй (VPSA) прогнозирует снижение производства перца на 10,5 % в годовом исчислении до 170.000 тонн в 2024 году.
В этом году все еще ожидается благоприятная перспектива для экспорта перца благодаря сокращению производства и низкому уровню запасов по всему миру. Однако для повышения экспортной стоимости сектор должен уделять большое внимание глубокой переработке. В настоящее время доля переработанных продуктов из перца, идущих на экспорт, составляет всего 30 %, что свидетельствует о необходимости значительного улучшения ситуации.
Несмотря на прогнозируемый рост цен на перец, перец в Центральном нагорье и Юго-Восточном регионе столкнулся с жесткой конкуренцией со стороны других культур, в частности дуриана. По словам председателя VPSA Хоанг Тхи Лиен, это подчеркивает необходимость для отрасли уделять приоритетное внимание глубокой переработке, не только для увеличения экспортной стоимости, но и для обеспечения спокойствия фермеров в условиях колебания цен и рыночных проблем.
Представитель Вьетнамской ассоциации кофей-какао (VICOFA) заявил, что вьетнамский кофе - востребованный продукт у импортеров. В июне прошлого года впервые в истории у фермеров не было кофе для продажи. В настоящее время запасы этого товара также резко сократились, поэтому ожидается, что цены на кофе достигнут новых пиков в 2024 году.
Фан Минь Тхонг, председатель совета директоров Phuc Sinh Corporation, вьетнамской компании по торговле перцем и кофе, базирующейся в Хошимине, с точки зрения ведущего экспортера на крупные рынки, подчеркнул незаменимую роль постоянных инвестиций в глубокую переработку для устойчивого развития вьетнамского сектора кофе и черного перца.
Сектор морепродуктов также признает важность глубокой переработки для повышения конкурентоспособности, говорят представители отрасли.
Ким Тху, эксперт по рынку креветок из Ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), подчеркнула, что вьетнамская креветочная промышленность должна повысить свою конкурентоспособность за счет развития переработки для увеличения стоимости продукции. В настоящее время переработанные креветочные продукты с добавленной стоимостью составляют 40-45% от общей стоимости экспорта креветок в год, отметила она.
Данг Фук Нгуен, генеральный секретарь Вьетнамской ассоциации фруктов и овощей (Vinafruit), заявил, что для того, чтобы стать экспортной державой фруктов и овощей в Юго-Восточной Азии и мире, Вьетнаму необходимо улучшить ряд вопросов, включая глубокую переработку.
Только 25% экспортируемых фруктов и овощей подвергаются переработке, в то время как в странах с высоким экспортным потенциалом этот показатель достигает 50%.
По его словам, во Вьетнаме тысячи предприятий занимаются переработкой, но они работают в небольших масштабах. Поэтому необходимо уделять приоритетное внимание инвестициям в глубокую переработку и создать специальные механизмы для ее стимулирования.