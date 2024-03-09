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Глубокая переработка повышает конкурентоспособность вьетнамских креветок

Развитие обрабатывающей промышленности принесло вьетнамским перерабатывающим и экспортным предприятиям высокую прибыль. К популярным отраслям обрабатывающей промышленности относится промышленность по переработке креветок. Однако в настоящее время индустрия креветок сталкивается с множеством проблем, связанных с конкурентами. Поэтому для стабильного развития вьетнамские предприятия по экспорту и производству креветок ориентируются на глубокую переработку.

Выращивание и переработка креветок вносит значительный вклад в увеличение прибыли предприятий и индустрии креветок. Однако помимо Вьетнама другие страны, такие как Эквадор и Индия, также инвестируют в выращивание сырых креветок. Кроме того, методы производства сырых креветок в этих странах обеспечивают низкие затраты, поэтому конкурентоспособность сырых креветок высока.

Чтобы повысить конкурентоспособность вьетнамских креветок, увеличить стоимость экспортируемой продукции из креветок на рынке, вьетнамским предприятиям необходимо искать способы эффективного производства креветок. По словам председателя совета директоров компании Minh Phu Seafood Ле Ван Куанга, сырые креветки во Вьетнаме в основном производятся в небольших масштабах, сырье для производства продуктов питания и лекарств в основном экспортируются из зарубежных стран, поэтому затраты на производство высоки. Затраты во Вьетнаме в настоящее время примерно на 30% выше, чем в Индии, Индонезии и в несколько раз выше, чем в Эквадоре.

По словам эксперта по рынку креветок Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP) Ким Тху на китайском рынке потребители по-прежнему любят продукты из черных тигровых креветок, приготовленных на пару, с привлекательным красным цветом. Для создания качественной продукции, удовлетворяющую клиентов, технология обработки играет огромную роль. В отчетах VASEP говорится, что за первые два месяца 2024 года экспорт креветок из Вьетнама увеличился на 71% по сравнению с тем же периодом 2023 года. При этом экспорт на рынки Китая и Гонконга (Китай) вырос на 275% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

После длительного периода приложения усилий и вложения ресурсов в производство креветок предприятия по переработке и экспорту креветок добились многих значительных результатов. Вьетнам подтвердил свою лидирующую позицию в переработке креветок и, в свою очередь, доминирует на рынках высококачественных креветок, особенно в Японии, Южной Корее и США, ЕС, Австралии. Уровень переработки креветок во Вьетнаме постоянно растет, а новых продуктов становится все больше.

Хотя современные технологии переработки способствуют улучшению качества переработанных креветок, для завершения производства продукта также необходимы такой фактор, как умелые руки рабочей силы. В этом сила Вьетнама.

Также вьетнамские предприятия по переработке креветок стремятся использовать преимущество географического положения, поскольку Вьетнам расположен близко со многими рынками-импортёрами.

ИЖВ/ВИА

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