Глобальные усилия по реагированию на вызовы кибербезопасности

Выступая на брифинге, Гита Сабхарвал (Gita Sabharwal), постоянный координатор ООН в Индонезии, подчеркнула: «Киберпреступность стала актуальной проблемой и меняет наше представление о безопасности, правосудии и экономической стабильности. Это трансграничная проблема, направленная против отдельных лиц, предприятий и организаций».

По словам постоянного координатора, в настоящее время сети киберпреступности расширяют свою незаконную деятельность, принимая все более изощренные формы и расширяя масштабы. Это не только ослабляет национальную экономику, но и подрывает усилия по развитию, социальную стабильность и доверие общества. Помимо финансовых потерь, жертвы также сталкиваются с глубокой психологической травмой. Многие из них страдают от стыда, стигматизации и длительных психологических расстройств.

Киберпреступность представляет собой прямую угрозу национальному развитию, финансовой безопасности и доверию общества к цифровой инфраструктуре. ООН через свои агентства и партнерства стремится поддерживать национальные и региональные усилия по борьбе с киберпреступностью. Одной из ключевых задач УНП ООН является содействие международному сотрудничеству — как в рамках АСЕАН, так и за пределами АСЕАН.

Укрепление трансграничного сотрудничества, обмен разведывательными данными и разработка прочных правовых и институциональных рамок являются важнейшими шагами для обеспечения того, чтобы ни одна страна не осталась уязвимой. ООН готова поддержать Вьетнам, Индонезию и все страны региона в их усилиях по построению более безопасного и устойчивого цифрового будущего.

Между тем Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в Индонезии Та Ван Тхонг подтвердил, что эта Конвенция знаменует собой историческое достижение в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и является первым глобальным договором, направленным на решение различных проблем киберпреступности. Эта Конвенция также имеет особое значение, поскольку это первая конвенция в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, открытая для подписания в Азии, в частности в Ханое, Вьетнам.

Для Вьетнама и АСЕАН этот мероприятие представляет общее стремление создать безопасную, защищенную и инклюзивную цифровую среду. В этом контексте необходимо подчеркнуть общую ответственность за эти усилия.

Церемония подписания Конвенций в Ханое станет не просто торжественным событием, а станет продолжением совместных усилий международного сообщества по борьбе с киберпреступностью. Опираясь на многолетнее сотрудничество и прогресс, мероприятие послужит платформой для развития диалога, обмена передовым опытом и укрепления партнерских отношений между широким кругом заинтересованных сторон, включая правительства, международные организации, частный бизнес и гражданское общество. Вьетнам стремится к тому, чтобы это мероприятие стало значимым форумом для содействия реализации Конвенции против киберпреступности и укрепления глобального сотрудничества в борьбе с киберпреступностью.

Чтобы обеспечить успех этого важного мероприятия, Вьетнам полностью готов взять на себя логистические и финансовые обязательства, стремясь создать благоприятную среду для плодотворных дискуссий, сохраняя при этом самые высокие стандарты эффективности и организации.

Церемония подписания Конвенций в Ханое будет символизировать победу многосторонности, демонстрируя общую решимость мира построить более безопасное и устойчивое киберпространство. Это возможность укрепить международное сотрудничество и подтвердить приверженность безопасному цифровому будущему.

24 декабря 2024 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию против киберпреступности, что стало важной вехой в глобальных усилиях по борьбе с киберпреступностью. Конвенция направлена на укрепление международного сотрудничества, установление общих стандартов криминализации киберпреступности и обеспечение основы для технической помощи и наращивания потенциала.