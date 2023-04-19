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Глобальная конференция по трансформации продовольственной системы состоится на следующей неделе
В мероприятии, которое будет организовано совместно MARD и программой SFS ООН, примут участие 300 делегатов.
Заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Нгуен Хоанг Хиеп сказал, что цель конференции - донести до мира информацию о сельскохозяйственном бренде Вьетнама как прозрачного, ответственного и устойчивого поставщика продуктов питания. Она также показывает, что Вьетнам является ответственным участником в решении глобальных проблем, включая продовольственную и энергетическую безопасность, изменение климата и возникающие пандемии.
По словам Нгуен До Ань Туана, директора департамента международного сотрудничества MARD, на конференции будут рассмотрены трудности и вызовы, связанные с трансформацией продовольственной системы. Она предложит решения, сосредоточившись на таких вопросах, как модели и глобальная архитектура продовольственной системы; национальная политика и управление продовольственными системами; модели потребления и способы реализации трансформации продовольственной системы.
На мероприятии также будут представлены типичные модели трансформации продовольственной системы в ряде стран и международные инициативы, добавил чиновник.
Проведение конференции связано с тем, что сельскохозяйственный сектор Вьетнама реализует стратегию устойчивого развития сельского хозяйства и сельских районов на период 2021-2030 гг. с перспективой до 2050 г., которая основана на трех столпах, а именно: экологическое сельское хозяйство, современная сельская местность, цивилизованные и умные фермеры.
Сельскохозяйственный сектор Вьетнама движется в направлении многоценного комплексного развития в направлении высоких технологий, разнообразия, устойчивости, низких выбросов, рационального использования ресурсов, защиты экологической среды и сохранения биоразнообразия, сказал Туан.
В рамках конференции пройдет ряд сессий и ряд дополнительных мероприятий, включая встречу на уровне министров, которую 25 апреля проведет Всемирный экономический форум в сотрудничестве с MARD.
Сеть "Одна планета" - это открытое партнерство под председательством Программы ООН по окружающей среде, направленное на продвижение устойчивого потребления и производства.
SFS - это глобальная программа под руководством ООН, направленная на ускорение перехода продовольственных систем к более устойчивым посредством наращивания потенциала, синергии и укрепления сотрудничества между партнерами на всех уровнях.