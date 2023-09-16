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Глобальная конференция молодых парламентариев: Совершенствование политики в области стартапа

Во второй половине дня 15 сентября в Национальном конференц-центре (Ханой) на 9-й Глобальной конференции молодых парламентариев началась вторая дискуссионная тематическая сессия об инновации, молодые лелешаты активно обсудили и обменились опытом в сфере стартапа. В ходе конференции парламентарии из разных стран предоставили информацию об успешных стартап-экосистемах в своих странах, механизмахрасширения прав и возможностей молодежи и поощрении молодежи вносить вклад в общество посредством инноваций, открытия бизнеса.

Ирландия — страна с развитой фармацевтической промышленностью и стартап-экосистема сильно развивается благодаря тесной координацией с университетами. В Марокко стартапы растут и работают очень активно. После 2019 года в Марокко было создано более 2.000 новых стартапов.

В последние два года в Алжире реализуются программы по развитию экономики, основанной на знаниях, особенно уделяя внимание проектам, инициированным молодежью, создавая множество «инкубаторов» стартапов. Подчеркнув важность повышения роли женщин и групп горных и отдаленных районов, алжирский парламентарий заявил, что географическое положение и пол не должны стать препятствиями на пути к достижению целей и амбиций, при этом он четко заявил, что женщины должны иметь те же права и безопасность, что и мужчины, и иметь доступ к цифровым технологиям.

Парламентарий из Буркина-Фасо поделился опытом этой страны в поощрении инноваций. Соответственно, хотя условия безопасности и здравоохранения по-прежнему остаются трудными, эта страна прилагает усилия для содействия инновациям, творчеству и предпринимательству. Правительство Буркина-Фасо одобрило проект Закона об инновациях и стартапе, тем самым позволив молодым людям, открывающим бизнес, получать благоприятные условия, налоговые льготы и финансовые механизмы.

Отметив высокие темпы роста и подтвердив роль искусственного интеллекта (ИИ), парламентарий Брунея заявил, что проблемы новой эпохи не могут быть решены без участия молодого поколения. Тесная координация и обмен опытом между странами станут основой для реализации более эффективных решений устойчивого развития в будущем.

Что касается ИИ, корейский парламентарий сказал, что в настоящее время Корея успешно применяет ИИ в государственных услугах, тем самым принося людям более удобные преимущества. Однако быстрое развитие технологий требует от компаний объединения усилий для совместного развития.

Чтобы максимально эффективно использовать ИИ, считает корейский парламентарий, необходимо хранить и обмениваться большими данными, чтобы помочь стартапам использовать их, укрепить управление данными и расширить участие частных предприятий.

ИЖВ/ВИА

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