Главы правительств Вьетнама и Кыргызстана провели переговоры в Ханое

На переговорах от имени правительства и народа Вьетнама премьер-министр Фам Минь Тьинь тепло приветствовал премьер-министра Адылбека Касымалиева и делегацию правительства Кыргызской Республики, совершающих свой первый официальный визит во Вьетнам с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1992 году.

Он подтвердил, что этот визит является важной исторической вехой, открывающей новый этап сотрудничества в рамках традиционной дружбы между Вьетнамом и Кыргызстаном, направленный на повышение уровня отношений до всеобъемлющего партнерства.

Премьер-министр Адылбек Касымалиев отметил, что рад впервые посетить Вьетнам, и выразил свое впечатление о социально-экономических достижениях, которых Вьетнам добился за последнее время под надежным руководством Коммунистической партии Вьетнама, эффективным управлением вьетнамского правительства и самого премьер-министра Фам Минь Тьиня.

Он высоко оценил растущую роль Вьетнама в регионе Юго-Восточной Азии и подтвердил, что Кыргызстан считает Вьетнам приоритетом в своей внешней политике и хочет развивать двустороннее сотрудничество с Вьетнамом в тех областях, где обе стороны имеют сильные стороны и потенциал.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что партия, государство и народ Вьетнама всегда придают большое значение традиционной дружбе между Вьетнамом и Кыргызстаном, которую лидеры и народ двух стран поддерживают на протяжении многих поколений. Вьетнам никогда не забудет ценную поддержку и помощь, которую народы Советского Союза, в том числе народ Кыргызстана, оказали Вьетнаму в прошлом в борьбе за национальную независимость и в нынешнем процессе национальной обороны, социально-экономического строительства и развития, подчеркнул он.

Лидеры двух стран проинформировали друг друга о ситуации в каждой из них, обсудили направления развития двусторонних отношений и договорились о конкретных мерах по созданию нового импульса и углублению сотрудничества во многих областях.

Оба премьер-министра подтвердили важность поддержания встреч на всех уровнях, особенно на высоком, по всем каналам, а также между министерствами, секторами и населенными пунктами, включая двусторонние контакты на международных форумах и конференциях, особенно в Организации Объединенных Наций, продвигаясь к созданию каналов прямого обмена для эффективного продвижения соглашений высокого уровня, достигнутых между двумя сторонами.

Они также договорились продолжать развивать традицию тесной координации и взаимной поддержки на многосторонних форумах, особенно в ООН.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул готовность Вьетнама выступать в качестве моста для Кыргызстана в укреплении сотрудничества с АСЕАН. Он сказал, что надеется на то, что Кыргызстан будет продвигать свою роль и связывать Вьетнам с регионом Центральной Азии, а также призвал Кыргызстан поддержать позицию Вьетнама и АСЕАН по вопросу Восточного моря.

Премьер-министры двух стран отметили улучшения в экономическом и торговом сотрудничестве: двусторонняя торговля постепенно растет, однако она не является устойчивой и пока не соответствует потенциалу каждой из сторон. Они подчеркнули, что обеим странам необходимо и дальше использовать преимущества, которые дает Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом.

Премьер-министры двух стран отметили улучшения в экономическом и торговом сотрудничестве, при этом двусторонний товарооборот постепенно растет, но он не является устойчивым и пока не соответствует потенциалу каждой из сторон. Они подчеркнули, что обеим странам необходимо и далее использовать преимущества, предоставляемые Соглашением о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом.

Для повышения эффективности сотрудничества обе стороны согласились поддержать создание координационных механизмов между ведомствами, отвечающими за экономику, торговлю и инвестиции, а также возможность создания Межправительственного комитета. Они приветствовали установление партнерских отношений между предприятиями двух стран, участие в рекламных мероприятиях и специализированных ярмарках, проводимых в каждой из стран.

Лидеры двух стран также договорились поручить министерствам и ведомствам двух стран содействовать переговорам и подписанию соглашений об избежании двойного налогообложения, поощрении и защите инвестиций, экономическом сотрудничестве, а также обмену списками товаров, которые каждая страна имеет экспортный потенциал и силу, таких как древесина и изделия из нее, электронные товары, одежда и текстиль, рыбные продукты, морепродукты, фрукты, орехи кешью и чай.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил своему кыргызскому коллеге поручить соответствующим министерствам и ведомствам изучить потенциал сотрудничества в области производства и экспорта продукции Халяль в Кыргызстан в частности и на рынок Центральной Азии в целом.

Лидеры договорились расширить сотрудничество в таких потенциальных областях, как сельское хозяйство, оборона и безопасность, образование и обучение, культура и туризм, обмен между населенными пунктами, а также транспортное сообщение, в частности авиация и железные дороги, чтобы создать новые возможности для взаимодействия. Это будет способствовать взаимопониманию между народами двух стран и всестороннему развитию двусторонних связей.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил благодарность ключевым руководителям и правительству Кыргызстана за внимание к вьетнамской общине в принимающей стране и призвал к большей поддержке общины с кыргызской стороны.

После переговоров лидеры подписали совместное заявление об итогах официального визита премьер-министра Кыргызстана во Вьетнам и провели подписание и обмен документами о двустороннем сотрудничестве в области образования, юриспруденции и гражданской авиации.

Премьер-министр Адылбек Касымалиев пригласил премьер-министра Чинь посетить Кыргызстан с официальным визитом, чтобы обсудить конкретные меры по расширению двустороннего сотрудничества в ближайшем будущем. Вьетнамский лидер с удовольствием принял приглашение.