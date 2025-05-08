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Главы МИД РФ «отдал должное взвешенному голосу Вьетнама»

Глава МИД РФ также подчеркнул, что по большинству вопросов международной повестки дня взгляды России и Вьетнама близки или совпадают.
  Сергей Лавров. Фото: МИД РФ  
Россия ценит «взвешенный голос» Вьетнама на многосторонних площадках. Об этом говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова «Россия и Вьетнам: 75 лет дружбы, доверия и взаимопомощи» в журнале «Международная жизнь».

Лавров отметил развитие стратегического партнерства между РФ и Вьетнамом на современном этапе: «Столь продвинутый статус говорит о существовании тесных связей во всех областях и сложившейся атмосфере взаимного доверия. Обращенный в будущее вектор развития задает отношениям интенсивный политический диалог на высшем и высоком уровнях».

Глава МИД РФ также подчеркнул, что по большинству вопросов международной повестки дня взгляды России и Вьетнама близки или совпадают.

«Москва и Ханой разделяют нацеленность мирового большинства на формирование многополярного мироустройства, основанного на сотрудничестве и балансе интересов всех государств», — указал министр.

«Отдаем должное взвешенному голосу Вьетнама на таких многосторонних площадках, как Восточноазиатские саммиты, региональный форум АСЕАН по безопасности и форум, Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество“, в которых наши страны принимают деятельное участие», — заявил Лавров.

ВИА/ИЖВ

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