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НОВОСТИ

Главы МИД Вьетнама и Китая провели телефонные переговоры

14 апреля министр иностранных дел Буй Тхань Шон провел телефонные переговоры со своим китайским коллегой Ван И.

14 апреля министр иностранных дел Буй Тхань Шон провел телефонные переговоры со своим китайским коллегой Ван И.

Министр Шон поздравил Китай с достижениями в области социально-экономического развития и внешних связей, выразив уверенность в том, что Китай успешно организует в этом году 20-й съезд Коммунистической партии Китая.

Он подтвердил, что Вьетнам придает большое значение и надеется на дальнейшее укрепление вьетнамско-китайских связей на стабильной и устойчивой основе.

Со своей стороны, министр Ван И подтвердил, что партия и правительство Китая заинтересованы в дальнейшем развитии всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства с Вьетнамом, рассматривая его в качестве приоритета своей дипломатической стратегии соседства.

Обе стороны выразили удовлетворение устойчивым прогрессом в отношениях между двумя партиями и странами, согласились продолжать расширять обмены и встречи на высоком уровне, продвигая практическое сотрудничество во всех областях, укрепляя координацию в содействии двусторонней торговле и устранении барьеров в приграничной торговле, а также вскоре признали вакцинные паспорта друг друга, чтобы облегчить поездки и обмен.

Они провели открытое и откровенное обсуждение морских вопросов и договорились усердно работать вместе, чтобы контролировать и разрешать споры в духе уважения законных прав и интересов друг друга, строгого выполнения соглашений об основных принципах урегулирования вьетнамо-китайских морских вопросов в соответствии с нормами международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г., и совместно с АСЕАН достижение положительного прогресса в отношении Кодекса поведения в Восточном море (COC).

Оба министра иностранных дел также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, включая проблему Украины. Министр иностранных дел Шон подчеркнул последовательную политику Вьетнама по поддержке урегулирования споров и разногласий мирными мерами в соответствии с Уставом ООН и основополагающими принципами международного права, обеспечения безопасности гражданского населения и защиты базовой системы гражданской инфраструктуры. Вьетнам поддерживает и готов внести позитивный вклад в деятельность по оказанию гуманитарной помощи, дипломатические процессы, диалоги и переговоры, а также в процесс реконструкции и восстановления на Украине, заявил министр Шон.

ВИА

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