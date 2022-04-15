Главы МИД Вьетнама и Китая провели телефонные переговоры

14 апреля министр иностранных дел Буй Тхань Шон провел телефонные переговоры со своим китайским коллегой Ван И.

Министр Шон поздравил Китай с достижениями в области социально-экономического развития и внешних связей, выразив уверенность в том, что Китай успешно организует в этом году 20-й съезд Коммунистической партии Китая.

Он подтвердил, что Вьетнам придает большое значение и надеется на дальнейшее укрепление вьетнамско-китайских связей на стабильной и устойчивой основе.

Со своей стороны, министр Ван И подтвердил, что партия и правительство Китая заинтересованы в дальнейшем развитии всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства с Вьетнамом, рассматривая его в качестве приоритета своей дипломатической стратегии соседства.

Обе стороны выразили удовлетворение устойчивым прогрессом в отношениях между двумя партиями и странами, согласились продолжать расширять обмены и встречи на высоком уровне, продвигая практическое сотрудничество во всех областях, укрепляя координацию в содействии двусторонней торговле и устранении барьеров в приграничной торговле, а также вскоре признали вакцинные паспорта друг друга, чтобы облегчить поездки и обмен.

Они провели открытое и откровенное обсуждение морских вопросов и договорились усердно работать вместе, чтобы контролировать и разрешать споры в духе уважения законных прав и интересов друг друга, строгого выполнения соглашений об основных принципах урегулирования вьетнамо-китайских морских вопросов в соответствии с нормами международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г., и совместно с АСЕАН достижение положительного прогресса в отношении Кодекса поведения в Восточном море (COC).

Оба министра иностранных дел также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, включая проблему Украины. Министр иностранных дел Шон подчеркнул последовательную политику Вьетнама по поддержке урегулирования споров и разногласий мирными мерами в соответствии с Уставом ООН и основополагающими принципами международного права, обеспечения безопасности гражданского населения и защиты базовой системы гражданской инфраструктуры. Вьетнам поддерживает и готов внести позитивный вклад в деятельность по оказанию гуманитарной помощи, дипломатические процессы, диалоги и переговоры, а также в процесс реконструкции и восстановления на Украине, заявил министр Шон.