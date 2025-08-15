НОВОСТИ
Главы МИД Вьетнама и Китая провели переговоры
В ходе переговоров стороны передали тёплые приветствия между Генеральным секретарём То Ламом, Президентом государства Лыонг Кыонгом, Премьер-министром Фам Минь Тьинем, Председателем Национального собрания Чан Тхань Манем и Генеральным секретарём ЦК КПК, Председателем КНР Си Цзиньпином, Премьером Госсовета Ли Цяном, Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Обе стороны выразили удовлетворение социально-экономическими достижениями, которых каждая страна добилась в последнее время, и высоко оценили позитивную динамику и конкретные результаты в развитии вьетнамско-китайских отношений.
Подчеркнув важность дальнейшего углубления двусторонних связей, Вице-премьер, министр иностранных дел Буй Тхань Шон предложил продолжить тесную координацию и надлежащее проведение мероприятий по обмену и визитам на высшем уровне; содействовать более глубокому и содержательному сотрудничеству в области обороны и безопасности; повышать качество и эффективность взаимодействия в различных сферах, уделяя приоритетное внимание железнодорожному сотрудничеству, включая начало строительства линии Лаокай – Ханой – Хайфон в 2025 году; продолжать продвижение сбалансированной и устойчивой торговли; сотрудничать в реализации крупных инвестиционных проектов, имеющих символическое значение для двусторонних отношений; развивать научно-техническое взаимодействие, превращая его в новое перспективное направление.
Вице-премьер, министр иностранных дел Буй Тхань Шон также выразил надежду, что стороны будут активнее обмениваться мнениями и поддерживать друг друга в многосторонних форматах; подтвердил, что Вьетнам придаёт большое значение сотрудничеству в рамках Меконг – Ланьцан; высоко оценил вклад Китая и совместные усилия стран бассейна Меконга за прошедшие 10 лет; предложил уделять больше внимания устойчивому и эффективному управлению водными ресурсами реки Меконг – Ланьцан.
Министр иностранных дел Ван И подчеркнул, что Китай готов к тесной координации для эффективной реализации достигнутых на высшем уровне договорённостей, сосредоточив усилия на продвижении программ обменов на высоком уровне в ближайшее время; в практических сферах сотрудничества Китай готов содействовать развитию экономико-торгового взаимодействия, расширять импорт вьетнамских товаров, укреплять транспортно-инфраструктурную связанность, наращивать инвестиции высокого качества, расширять сотрудничество в области науки и технологий, искусственного интеллекта, цифровой экономики, энергетической интеграции, внося вклад в достижение целей экономического роста каждой страны.
Высоко оценив активный вклад и важную роль Вьетнама в рамках сотрудничества Меконг – Ланьцан, министр Ван И призвал государства-участники, включая Вьетнам, к укреплению координации, ориентируясь на последующие 10 лет успешного взаимодействия, к выводу сотрудничества в регионе Меконг – Ланьцан на новый уровень, расширению его на новые области, приносящие практическую пользу народам стран региона, и внесению вклада в мир, сотрудничество, развитие и процветание региона.
По вопросу ситуации на море стороны договорились эффективно контролировать разногласия, поддерживать мир и стабильность в Восточном море. Вице-премьер, министр иностранных дел Буй Тхань Шон предложил обеим сторонам уважать суверенитет, суверенные права и юрисдикцию друг друга в морских районах Восточного моря, определённых в соответствии с международным правом, прежде всего Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982); воздерживаться от односторонних действий, осложняющих ситуацию; урегулировать вопросы, связанные с рыболовными судами и рыбаками, в духе взаимопонимания; последовательно решать споры и разногласия мирными средствами.
Стороны также обменялись мнениями по ряду международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес.