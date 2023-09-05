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Главы государств и международных организаций поздравляют с 78-летием Дня Независимости Вьетнама
*Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил президента Во Ван Тхыонга, подчеркнув, что ООН высоко ценит роль и вклад Вьетнама в общие усилия по решению глобальных проблем, выразив уверенность, что Вьетнам будет продолжать сотрудничать с ООН для построения лучшего, более мирного и процветающего будущего.
*Король Маха Вачиралонгкорн Пхра Вачираклаочаоюхуа и Премьер-министр Королевства Таиланд поздравил президента Во Ван Тхонга и премьер-министра Фам Минь Тьиня.
Лидеры Таиланда высоко оценили стратегическое партнерство между двумя странами за последние 10 лет и выразили уверенность в более тесном сотрудничестве с Вьетнамом во всех важных областях, способствуя развитию каждой страны, а также стабильности и процветанию в регионе.
*Султан Брунея-Даруссалама Султан Хаджи Хассанал Болкиах направил поздравительное послание президенту Во Ван Тхыонгу и премьер-министру Фам Минь Тьиню, в котором выразил уважение к отношениям с Вьетнамом, основанным на взаимном доверии и понимании, и выразил уверенность, что Всеобъемлющее партнерство между двумя странами будет и впредь развиваться ради общих интересов двух стран, а также развития динамичного и устойчивого сообщества АСЕАН.
*Король Японии Нарухито направил поздравительное послание президенту Во Ван Тхыонгу.
* В своей поздравительной телеграмме Президенту Во Ван Тхыонгу Президент Республики Корея Юн Сок Ёль выразил радость по поводу того, что вьетнамско-корейские отношения активно развиваются во всех областях после 30 лет установления дипломатических отношений. Он уверен, что при политическом доверии всеобъемлющее стратегическое партнерство между Вьетнамом и Кореей приносит процветание обеим странам в ближайшее время.
*Генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли направил поздравительное письмо президенту Во Ван Тхыонгу. В контексте празднования двумя странами 50-летия установления дипломатических отношений, и апрельского визита в азиатскую страну, генерал-губернатор Дэвид Херли верит в сильное развитие дружественных отношений между Австралией и Вьетнамом.
*Британский король Карл III направил поздравительное письмо президенту Во Ван Тхыонгу. В письме Карл III передал самые теплые поздравления президенту и народу Вьетнама по случаю национального дня.
*Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер направил поздравительную телеграмму президенту Во Ван Тхыонгу, пожелав ему и народу Вьетнама мира, процветания и счастья.
*Президент Итальянской Республики Серджио Маттарелла поздравил президента Во Ван Тхыонга и народ Вьетнама по случаю Национального дня. Напомнив о недавнем государственном визите президента Во Ван Тхыонга в Италию в рамках празднования 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами и 10-летия стратегического партнерства, президент Италии заявил, что это является свидетельством прочности и сплоченности между двумя странами и считает, что две страны будут продолжать углублять отношения сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровне.
*Президент Франции Эммануэль Макрон направил поздравительное письмо президенту Во Ван Тхыонгу. Он отметил, что 2023 год знаменует собой период мощного развития дружественных, доверительных и тесных отношений между двумя странами, с многочисленными мероприятиями, посвященными 50-летию установления дипломатических отношений и 10-летию Стратегического партнерства между двумя странами.
*Король Испании Фелипе VI направил поздравительную телеграмму президенту Во Ван Тхыонгу. От имени королевской семьи, правительства и народа Испании Фелипе VI передал наилучшие пожелания президенту и народу Вьетнама по случаю Национального дня.
* В позравительной телеграмме от главы Казахстана Касым-Жомарт Токаева говорится: «Мы высоко ценим наше конструктивное партнерство с Вьетнамом, основанное на узах искренней дружбы и плодотворного политического диалога. С большим удовлетворением вспоминаю нашу недавнюю открытую и содержательную дискуссию по всему спектру казахско-вьетнамских отношений в Ханое». Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность к дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества и пожелал лидеру Вьетнама успехов в его благородных начинаниях.
*Король Нидерландов Виллем-Александр направил поздравительное послание президенту Во Ван Тхыонгу. Подводя итоги 50-летних отношений между двумя странами, король Нидерландов передал президенту и народу Вьетнама свои наилучшие пожелания.
*Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос направил поздравительное письмо президенту Во Ван Тхыонгу, в котором высоко оценил достижения, достугнутые Вьетнамом, подтвердил желание Венесуэлы продолжать развивать многогранные отношения сотрудничества с Вьетнамом и укреплять координацию для развития сотрудничества между Венесуэлой и АСЕАН.
*Генерал-губернатор Канады Мэри Мэй Саймон направила поздравительное письмо президенту Во Ван Тхыонгу. Председатель Сената Раймонд Ганье и спикер Палаты представителей Энтони Рота совместно направили поздравительное письмо председателю Национального собрания Выонг Динь Хюэ.
Канадские лидеры оценили, что ровно через 50 лет после установления дипломатических отношений две страны углубили сотрудничество в различных областях, высоко оценив вклад Вьетнама на форумах многосторонних организаций, таких как АТЭС, АСЕАН, Организация Объединенных Наций и Франкофонии. Канадские лидеры подтвердили, что продолжат тесно сотрудничать с Вьетнамом на двустороннем и многостороннем уровне.
*По этому случаю заместитель председателя партии «Ени Азербайджан», руководитель аппарата ЦК партии Тахир Будаков направил поздравительное письмо постоянному секретарю Секретариата ЦК КПВ, руководителю организационного Отдела ЦК КПВ Чыонг Тхи Май.
*Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Таиланда Дон Прамудвинай направил поздравительное послание министру иностранных дел Буй Тхань Шону.
*Госсекретарь США Энтони Блинкен в заявлении, размещенном на сайте Госдепартамента США, направил самые лучшие поздравления народу Вьетнама по случаю 78-й годовщины национального праздника – Дня Независимости.
*2 сентября поздравили Вьетнам с 78-м Национальным днем
лидеры Лаоса, Китая, Камбоджи, Кубы, Российской Федерации (РФ), Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), Индии, Индонезии, Малайзии и Филиппин.
В телеграмме Президент РФ Владимир Путин поздравил Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга и Президента Во Ван Тхыонга. Председатель Правительства Михаил Мишустин передал поздравления Премьер-министру Фам Минь Тьиню, а Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин – Председателю НС Выонг Динь Хюэ.
Российские лидеры подтвердили, что Вьетнам является традиционным и надежным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, выразив надежду, что всеобъемлющее стратегическое партнерство двух стран будет и впредь укрепляться как в двустороннем, так и в многостороннем формате, а также в различных областях: политики, экономика - торговля, культура, образование - обучение.
Высшее руководство Российской Федерации выразили уверенность, что обе стороны будут работать вместе для дальнейшего развития всестороннего стратегического партнерства между Вьетнамом и Российской Федерацией, отвечающего интересам народов двух стран.