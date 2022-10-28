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Главный экономист АБР: экономика Вьетнама впечатляюще восстанавливается

Это сильное восстановление основано на многих факторах, таких как стабильный макроэкономический фон, политическая стабильность, а также успехи в борьбе с эпидемией, которые создали основу для развития экономики.
  Импорт и экспорт через порт Хайфон. Фото: Ан Данг/ВИА  
На встрече 27 октября главный экономист представительства Азиатского банка развития (АБР) во Вьетнаме г-н Нгуен Минь Кыонг оценил, что восстановление роста экономики Вьетнама за первые 9 месяццев года очень впечатляющим и АБР считает, что среднесрочные и долгосрочные перспективы роста вьетнамской экономики очень радужны.

Это сильное восстановление основано на многих факторах, таких как стабильный макроэкономический фон, политическая стабильность, а также успехи в борьбе с эпидемией, которые создали основу для развития экономики.

Уверенность иностранных, а также внутренних инвесторов и людей в очень сильном восстановлении создала поддержку для экономики.

С точки зрения рисков, самый большой риск для экономики Вьетнама – это воздействие внешних факторов, которое становится все более очевидным. Глобальная инфляция, особенно в развитых странах, заставляет эти страны выбирать между экономическим ростом и сдерживанием инфляции.

В Юго-Восточной Азии, включая Вьетнам, лучше контролируется влияние импортной инфляции, роста цен на продукты питания и бензин, поэтому инфляция ниже, но в целом инфляция имеет тенденцию к росту, и риск импортной инфляции очень силен.

Еще один риск — обменный курс. Ряд местных валют обесценился очень резко. По состоянию на август уровень девальвации вьетнамского донга относительно низкий. Это, с одной стороны, помогает Вьетнаму стабилизировать макроэкономику, но, с другой стороны, все чаще создает препятствия при усилении давления на валютные резервы.

В этом контексте совершенно уместно, чтобы Государственный банк Вьетнама повысил потолок депозитной ставки и кредитной ставки, а также расширил валютный коридор с ±3% до ±5%, что способствовало стабилизации макроэкономических условий для среднесрочного и долгосрочного роста.

Страновой директор АБР Эндрю Джеффрис сказал, что банк по-прежнему сохраняет прогноз роста экономики Вьетнама в 2022 году на уровне 6,5%, в 2023 году на уровне 6,7%.

Нет оснований говорить, что рецессия и медленный рост в некоторых странах повлияют на всю экспортную деятельность Вьетнама, в то время как экспорт в некоторые другие страны может увеличиться.

ВИА

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