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Главный экономист АБР: экономика Вьетнама впечатляюще восстанавливается
Это сильное восстановление основано на многих факторах, таких как стабильный макроэкономический фон, политическая стабильность, а также успехи в борьбе с эпидемией, которые создали основу для развития экономики.
Уверенность иностранных, а также внутренних инвесторов и людей в очень сильном восстановлении создала поддержку для экономики.
С точки зрения рисков, самый большой риск для экономики Вьетнама – это воздействие внешних факторов, которое становится все более очевидным. Глобальная инфляция, особенно в развитых странах, заставляет эти страны выбирать между экономическим ростом и сдерживанием инфляции.
В Юго-Восточной Азии, включая Вьетнам, лучше контролируется влияние импортной инфляции, роста цен на продукты питания и бензин, поэтому инфляция ниже, но в целом инфляция имеет тенденцию к росту, и риск импортной инфляции очень силен.
Еще один риск — обменный курс. Ряд местных валют обесценился очень резко. По состоянию на август уровень девальвации вьетнамского донга относительно низкий. Это, с одной стороны, помогает Вьетнаму стабилизировать макроэкономику, но, с другой стороны, все чаще создает препятствия при усилении давления на валютные резервы.
В этом контексте совершенно уместно, чтобы Государственный банк Вьетнама повысил потолок депозитной ставки и кредитной ставки, а также расширил валютный коридор с ±3% до ±5%, что способствовало стабилизации макроэкономических условий для среднесрочного и долгосрочного роста.
Страновой директор АБР Эндрю Джеффрис сказал, что банк по-прежнему сохраняет прогноз роста экономики Вьетнама в 2022 году на уровне 6,5%, в 2023 году на уровне 6,7%.
Нет оснований говорить, что рецессия и медленный рост в некоторых странах повлияют на всю экспортную деятельность Вьетнама, в то время как экспорт в некоторые другие страны может увеличиться.