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НОВОСТИ

Глава Хошимина принял высокопоставленную делегацию с Кубы

1 мая член Политбюро, секретарь горкома партии Хошимина Нгуен Ван Нен принял высокопоставленную делегацию Кубы во главе с Роберто Моралесом Охеда, членом Политбюро и постоянным членом Секретариата ЦК Коммунистической партии Кубы.
  Член Политбюро, секретарь горкома партии Хошимина товарищ Нгуен Ван Нен принял члена Политбюро, постоянного секретаря Секретариата Коммунистической партии Кубы товарища Роберто Моралеса. (Фото: Суан Кху/ВИА)  
Нгуен Ван Нен приветствовал этот визит, когда Вьетнам и, в частности, Хошимин организуют серию мероприятий, посвященных 48-й годовщине освобождения Юга и национального воссоединения (30 апреля), 70-летию нападения на казармы Монкада, и 50-летию визита президента Кубы Фиделя Кастро в освобожденную зону Южного Вьетнама в провинции Куангчи.

Подчеркивая особые, верные и чистые отношения между Вьетнамом и Кубой, глава муниципалитета подтверждает, что Хошимин стремится сделать все возможное, чтобы помочь Кубе преодолеть нынешние трудности, и продвигает сотрудничество с Кубой в таких областях, как поощрение инвестиций, торговля, экономика, туризм, здравоохранение и образование.

По словам Нгуен Ван Нена, город также готов направить на Кубу опытных экспертов и должностных лиц, чтобы поделиться и отработать пилотную модель развития высокотехнологичного сельского хозяйства для развития сельскохозяйственного сектора Кубы.

Со своей стороны, Роберто Моралес Охеда приветствовал вклад Нгуен Ван Нена в укрепление и развитие отношений между Коммунистической партией Кубы и Коммунистической партией Вьетнама.

Куба высоко оценивает вьетнамскую политику Обновления («Doi Moi»), которая помогла стране выбраться из бедности и активно развивать свою экономику, сказал он, ожидая, что Куба получит поддержку и опыт Вьетнама, особенно Хошимина, для развития ее экономики и повышения уровня жизни кубинского народа.

Гость выразил надежду, что на хороших отношениях между двумя странами, которые были построены лидерами, и культивировались поколениями кубинцев и вьетнамцев, Куба и Вьетнам еще больше укрепят свое сотрудничество в ближайшее время.

Куба желает и дальше развивать сотрудничество с Хошимином, особенно в потенциальных областях, таких как сельское хозяйство, образование, здравоохранение, спорт и туризм, сказал он, добавив, что его страна также надеется привлечь больше вьетнамских инвесторов, в том числе из южного экономического центра Вьетнама.

Во время своего пребывания в Хошимине кубинская делегация посетила туннели Кучи - популярное историческое место города и имела рабочие визиты в местные подразделения и предприятия.

ИЖВ/ВИА

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