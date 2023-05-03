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Глава Хошимина принял высокопоставленную делегацию с Кубы
Подчеркивая особые, верные и чистые отношения между Вьетнамом и Кубой, глава муниципалитета подтверждает, что Хошимин стремится сделать все возможное, чтобы помочь Кубе преодолеть нынешние трудности, и продвигает сотрудничество с Кубой в таких областях, как поощрение инвестиций, торговля, экономика, туризм, здравоохранение и образование.
По словам Нгуен Ван Нена, город также готов направить на Кубу опытных экспертов и должностных лиц, чтобы поделиться и отработать пилотную модель развития высокотехнологичного сельского хозяйства для развития сельскохозяйственного сектора Кубы.
Со своей стороны, Роберто Моралес Охеда приветствовал вклад Нгуен Ван Нена в укрепление и развитие отношений между Коммунистической партией Кубы и Коммунистической партией Вьетнама.
Куба высоко оценивает вьетнамскую политику Обновления («Doi Moi»), которая помогла стране выбраться из бедности и активно развивать свою экономику, сказал он, ожидая, что Куба получит поддержку и опыт Вьетнама, особенно Хошимина, для развития ее экономики и повышения уровня жизни кубинского народа.
Гость выразил надежду, что на хороших отношениях между двумя странами, которые были построены лидерами, и культивировались поколениями кубинцев и вьетнамцев, Куба и Вьетнам еще больше укрепят свое сотрудничество в ближайшее время.
Куба желает и дальше развивать сотрудничество с Хошимином, особенно в потенциальных областях, таких как сельское хозяйство, образование, здравоохранение, спорт и туризм, сказал он, добавив, что его страна также надеется привлечь больше вьетнамских инвесторов, в том числе из южного экономического центра Вьетнама.
Во время своего пребывания в Хошимине кубинская делегация посетила туннели Кучи - популярное историческое место города и имела рабочие визиты в местные подразделения и предприятия.