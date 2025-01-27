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Глава правительства воскурил благовония в память о покойном премьер-министре Фам Ван Донге

27 января (28-й день последнего лунного месяца) в Ханое премьер-министр Фам Минь Тьинь воскурил благовония в память о покойном премьер-министре Фам Ван Донге и тепло поздравил его семью с наступающим Новым годом (Тэт). Воскурив благовония в память о покойном премьер-министре Фам Ван Донге (1906-2000 гг.) – выдающемся ученике, верном товарище президента Хо Ши Мина, – премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил уважение к стойкому пролетарскому революционеру, одному из ключевых, талантливых и авторитетных руководителей вьетнамской революции, выдающемуся культурному деятелю страны, блестящему дипломату Партии, Государства и вьетнамской революции, который внес большой вклад в дело национального освобождения, строительства и защиты Отечества.

На протяжении своей 75-летней карьеры, включавшей 41 год работы в качестве члена ЦК партии, 35 лет в качестве члена Политбюро, 32 года в качестве премьер-министра и 10 лет в качестве советника ЦК партии, премьер-министр Фам Ван Донг оказывал влияние на политику, социально-экономическую сферу, культуру и национальную оборону и безопасность.

Его лидерство было особенно заметно в переломные моменты истории, например, когда он возглавлял вьетнамские делегации на переговорах в Фонтенбло, Франция, в 1946 году и Женеве, Швейцария, в 1954 году, где он сыграл решающую роль в прекращении войны и восстановлении мира в Индокитае.

Самоотверженное служение покойного премьер-министра Фама Ван Донга революционному делу нации было обусловлено его непоколебимой честностью, бескорыстием и объективностью, которые снискали ему любовь и уважение как вьетнамского народа, так и международных друзей.

В теплой атмосфере наступающего Нового года премьер-министр побеседовал с родственниками бывшего премьер-министра Фам Ван Донга, пожелав их крепкого здоровья и счастья и чтобы они встретили Тэт в уютном кругу близких.

ИЖВ/ВИА

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