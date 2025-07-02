Глава партии проинспектировал работу двухуровневой модели местной администрации в Ханое

Генеральный секретарь партии То Лам (слева) проверяет работу Центра государственных административных услуг в Ханое. Фото: ВИA

В ходе визита генеральный секретарь партии ознакомился с инфраструктурой и онлайновым урегулированием административных процедур, обслуживающих жителей и бизнес. Деятельность этих недавно созданных административных единиц остается стабильной и бесперебойной, а государственные услуги оказываются без сбоев.



Реструктуризация организационного аппарата и административных единиц является важной политикой, имеющей стратегическое значение, подчеркнул он, заявив, что она демонстрирует твердую политическую приверженность партии и государства к созданию упорядоченной, эффективной и ориентированной на людей администрации.



Глава партии поручил чиновникам обеспечить бесперебойное предоставление услуг, бесперебойную работу административных подразделений и поставить людей в центр предоставления государственных услуг.

Он попросил чиновников общины Фуктхинь и района Тай Хо придерживаться высокого чувства ответственности, политической честности, профессиональной этики и духа самоотверженности, переходя от административного мышления к подходу, ориентированному на оказание услуг, который способствует доверию и поддержке населения.



Работая с руководством общины Фуктхинь, генеральный секретарь партии отметил стратегическое расположение общины на севере Ханоя, служащей ключевыми воротами, соединяющими столицу с международным аэропортом Нойбай и северными провинциями.



Оценивая деятельность в первый рабочий день, он сказал, что новая администрация общины оправдала ожидания, и призвал к дальнейшему совершенствованию технической инфраструктуры и оборудования для обеспечения непрерывного и эффективного предоставления государственных услуг.



Заглядывая в будущее, он подчеркнул важность тщательной подготовки к первому партийному съезду общины Фуктхинь в 2025-2030 годах, а также реализации эффективных мер социального обеспечения для улучшения условий жизни местных жителей. Он также призвал центральные и городские власти продолжать оказывать поддержку низовым администрациям и оперативно решать вопросы, возникающие в связи с местными реалиями.



Район Тэйхо, расположенный вблизи основных транспортных магистралей и недалеко от административных - сервисных - экономических центров Ханоя, может похвастаться хорошо развитой инфраструктурой.



Генеральный секретарь партии призвал местных лидеров подготовить стратегический и целенаправленный политический отчет к предстоящему первому партийному съезду отделения на период 2025-2030 годов, четко определив узкие места и выбрав соответствующие прорывные направления.



Он подчеркнул необходимость эффективного выполнения резолюций Политбюро № 57 и 68, а также резолюции № 15 от 5 мая 2022 года о развитии Ханоя до 2030 года с перспективой до 2045 года и Закона о столице 2024 года.



По его словам, в районе Тэйхо должны быть разработаны научно обоснованные планы действий с четкими приоритетами и дорожными картами, ускорена цифровая трансформация, повышена цифровая грамотность населения и применен искусственный интеллект для оптимизации административных процессов. Также необходимо приложить усилия для перевода в цифровой формат записей граждан и данных о культурном наследии, что позволит создать современную, умную цифровую администрацию, добавил глава партии.



