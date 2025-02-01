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Глава партии принял участие в открытии весеннего фестиваля по посадке деревьев в Ниньбине
Его призыв вызвал общенациональное движение, с энтузиазмом поддержанное людьми из всех слоев общества. Новый год по лунному календарю в 1960 году стал первым общенациональным откликом на его призыв, и с тех пор этот праздник стал ежегодной традицией, отмечаемой всей партией, народом и армией.
Это не просто значимая культурная практика, это конкретное и практическое действие, отражающее твердую приверженность Вьетнама международному сообществу и его национальной стратегии по борьбе с изменением климата, направленной на озеленение планеты и быстрое и устойчивое развитие страны, сказал глава партии.
Он призвал Ниньбинь установить образцовый стандарт зеленого, гармоничного и устойчивого роста, выступая за органичную интеграцию социально-экономического развития с сохранением культурного наследия, защитой окружающей среды и сохранением природных ландшафтов.
Он также подчеркнул, что в мире, где все большее место занимают технологии, важно использовать достижения науки и технологий, поощрять инновации и ускорять цифровые и «зеленые» преобразования.
Министерствам и ведомствам, в частности Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерству сельского хозяйства и развития сельских районов, было предложено усилить координацию и контроль, чтобы обеспечить эффективное продвижение посадки деревьев по всей территории страны.
Ранее в тот же день То Лам и его делегация приняли участие в торжественном открытии улицы Лезуан и моста через реку Ван в городе Хоалы, провинция Ниньбинь. Эти знаковые проекты приурочены к 23-й провинциальной партийной конференции на период 2025-2030 годов.
Улица Лезуан, ключевая магистраль, соединяет древнюю столицу Хоалы с захватывающим дух пейзажным комплексом Чанган и восточными воротами города. Эта магистраль не только обеспечивает беспрепятственное сообщение с автомагистралью север-юг, но и прокладывает путь для расширения городов в южной части Хоалы и общего социально-экономического развития провинции.
Улица Лезуан протяженностью 3 км с шестью полосами движения начала строиться в июне 2022 года. Мост через реку Ван, призванный дополнить структуру улицы, протяженностью 65 м, начали строить в марте 2023 года. При общем объеме инвестиций в 386 млрд донгов (около 15,44 млн долларов США) эти проекты полностью завершены и готовы к эксплуатации.