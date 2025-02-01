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Глава партии принял участие в открытии весеннего фестиваля по посадке деревьев в Ниньбине

Генеральный секретарь партии То Лам присутствовал на открытии весеннего фестиваля по посадке деревьев 2025 года в северной провинции Ниньбинь утром 31 января, в третий день Нового года по лунному календарю.
  Генеральный секретарь партии То Лам принимает участие в церемонии открытия весеннего фестиваля по посадке деревьев 2025 года в провинции Ниньбинь. Фото: ВИA  
В своей речи генеральный секретарь партии То Лам напомнил исторический момент, когда 28 ноября 1959 года президент Хо Ши Мин под псевдонимом Чанлык написал статью «Tet trong cay» (Тэт по посадке деревьев) для газеты Нязан (Народ). В этой статье он призвал всех граждан, семьи, массовые организации и населенные пункты активно заниматься посадкой деревьев и выращиванием лесов, подчеркивая их глубокое значение и практическую пользу.

Его призыв вызвал общенациональное движение, с энтузиазмом поддержанное людьми из всех слоев общества. Новый год по лунному календарю в 1960 году стал первым общенациональным откликом на его призыв, и с тех пор этот праздник стал ежегодной традицией, отмечаемой всей партией, народом и армией.

Это не просто значимая культурная практика, это конкретное и практическое действие, отражающее твердую приверженность Вьетнама международному сообществу и его национальной стратегии по борьбе с изменением климата, направленной на озеленение планеты и быстрое и устойчивое развитие страны, сказал глава партии.

Он призвал Ниньбинь установить образцовый стандарт зеленого, гармоничного и устойчивого роста, выступая за органичную интеграцию социально-экономического развития с сохранением культурного наследия, защитой окружающей среды и сохранением природных ландшафтов.

Он также подчеркнул, что в мире, где все большее место занимают технологии, важно использовать достижения науки и технологий, поощрять инновации и ускорять цифровые и «зеленые» преобразования.

Министерствам и ведомствам, в частности Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерству сельского хозяйства и развития сельских районов, было предложено усилить координацию и контроль, чтобы обеспечить эффективное продвижение посадки деревьев по всей территории страны.

Ранее в тот же день То Лам и его делегация приняли участие в торжественном открытии улицы Лезуан и моста через реку Ван в городе Хоалы, провинция Ниньбинь. Эти знаковые проекты приурочены к 23-й провинциальной партийной конференции на период 2025-2030 годов.

Улица Лезуан, ключевая магистраль, соединяет древнюю столицу Хоалы с захватывающим дух пейзажным комплексом Чанган и восточными воротами города. Эта магистраль не только обеспечивает беспрепятственное сообщение с автомагистралью север-юг, но и прокладывает путь для расширения городов в южной части Хоалы и общего социально-экономического развития провинции.

Улица Лезуан протяженностью 3 км с шестью полосами движения начала строиться в июне 2022 года. Мост через реку Ван, призванный дополнить структуру улицы, протяженностью 65 м, начали строить в марте 2023 года. При общем объеме инвестиций в 386 млрд донгов (около 15,44 млн долларов США) эти проекты полностью завершены и готовы к эксплуатации.

ИЖВ/ВИА

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